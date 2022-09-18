"Hastalığı atlatırım geçer" diye düşünenleri uzmanlar uyarıyor! Kovid-19 kalıcı hasara neden olabilir

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mine Önal: Kovit geçirenlerde akciğer fonksiyonlarındaki kayıp, gaz değişim kapasitesinin azalması, akciğerin sertleşmesi ve hava yollarında darlık şeklinde olmaktadır. Uzun ve kalıcı Kovid-19 etkilerinde, yaş, devam eden hastalık ve sigara içme durumu etkili olmaktadır. Hastalarda uzayan yorgunluk, nefes darlığı ve göğüs ağrısı gibi rahatsızlıklar görülebilmektedir.

BEYNİ ÇOK ETKİLEMİYOR

Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Akif Topçuoğlu: Çok ekstrem durumlar olmadıkça virüs beyni etkilemiyor. Bu sevindirici. Korona virüsün bir önceki varyantı SARS-CoV-2 beyin iltihabı yapabiliyordu. Şu an dolaşımda olan BA5 varyantı ise yerleşik beyin iltihabı yapmıyor. Hastalıktan zihinsel olarak etkilenebilirsiniz, konsantrasyonunuz azalabilir. Onları düzeltmek için çalışmalısınız. Yoksa Kovid-19 beyinde kalıcı hasara neden olmuyor, tabii olmayacağı anlamına da gelmiyor ama bu zamana kadar kalıcı herhangi bir semptoma rastlanmadı.