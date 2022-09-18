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"Hastalığı atlatırım geçer" diye düşünenleri uzmanlar uyarıyor! Kovid-19 kalıcı hasara neden olabilir

Sonbahar ile birlikte insanlar tekrar kapalı mekanlara girmeye başkanken uzmanlar, "Yeni varyant BA5 hafif geçiriliyor. Hasta olsak da atlatırız" diyerek önlemleri bırakanları uyardı. Hastalık insanlarda işitme kaybı, kalp iltihabı, akciğer sertleşmesi gibi kalıcı etkiler bırakabiliyor.

BURCU ŞEN
Rana BÜYÜKTAŞ
Giriş Tarihi: 18.09.2022 16:35 Güncelleme Tarihi: 18.09.2022 17:00
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Hastalığı atlatırım geçer diye düşünenleri uzmanlar uyarıyor! Kovid-19 kalıcı hasara neden olabilir
Enfeksiyon, kalp, beyin ve işitme alanlarında uzman doktorlarla görüşen SABAH, kovitin kalıcı etkilerini derledi. Uzanların görüş ve uyarıları şöyle:

DENGE PROBLEMİ YAŞANIYOR

KBB Uzmanı Doç. Dr. Vural Fidan: Kovid-19 geçirenlerde denge kaybı, kulakta çınlama ve uğultu şikâyetlerinde artış var. Bu kişiler ani ya da kalıcı işitme kayıpları yaşayabiliyor. Kalıcıların büyük çoğunluğu duyma sinirindeki hasardan kaynaklanıyor.

KALP RAHATSIZLIKLARI GÖRÜLEBİLİYOR
Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Atila İyisoy: Kovid-19 enfeksiyonu sırasında kalp kası iltihabı görülebiliyor. Sağlığına kavuşanlar
kalp ritim bozuklukları riski taşıyor. Kalp yetmezliği riski nadir olarak görülüyor... Kovid-19 enfeksiyonu sonrası kalp çarpıntısı veya kalp hızında artış yaşandığından bol sıvı tüketmek gerekiyor. Kalp hızındaki geçici bir artış, susuz kalmak başta olmak üzere birçok sebepten kaynaklanabilir. Özellikle ateşiniz varsa yeteri kadar sıvı almalısınız.

AKCİĞER SERTLEŞİYOR
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mine Önal: Kovit geçirenlerde akciğer fonksiyonlarındaki kayıp, gaz değişim kapasitesinin azalması, akciğerin sertleşmesi ve hava yollarında darlık şeklinde olmaktadır. Uzun ve kalıcı Kovid-19 etkilerinde, yaş, devam eden hastalık ve sigara içme durumu etkili olmaktadır. Hastalarda uzayan yorgunluk, nefes darlığı ve göğüs ağrısı gibi rahatsızlıklar görülebilmektedir.

BEYNİ ÇOK ETKİLEMİYOR
Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Akif Topçuoğlu: Çok ekstrem durumlar olmadıkça virüs beyni etkilemiyor. Bu sevindirici. Korona virüsün bir önceki varyantı SARS-CoV-2 beyin iltihabı yapabiliyordu. Şu an dolaşımda olan BA5 varyantı ise yerleşik beyin iltihabı yapmıyor. Hastalıktan zihinsel olarak etkilenebilirsiniz, konsantrasyonunuz azalabilir. Onları düzeltmek için çalışmalısınız. Yoksa Kovid-19 beyinde kalıcı hasara neden olmuyor, tabii olmayacağı anlamına da gelmiyor ama bu zamana kadar kalıcı herhangi bir semptoma rastlanmadı.
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