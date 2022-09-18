"Hastalığı atlatırım geçer" diye düşünenleri uzmanlar uyarıyor! Kovid-19 kalıcı hasara neden olabilir

Enfeksiyon, kalp, beyin ve işitme alanlarında uzman doktorlarla görüşen SABAH, kovitin kalıcı etkilerini derledi. Uzanların görüş ve uyarıları şöyle:
DENGE PROBLEMİ YAŞANIYOR
KBB Uzmanı Doç. Dr. Vural Fidan: Kovid-19 geçirenlerde denge kaybı, kulakta çınlama ve uğultu şikâyetlerinde artış var. Bu kişiler ani ya da kalıcı işitme kayıpları yaşayabiliyor. Kalıcıların büyük çoğunluğu duyma sinirindeki hasardan kaynaklanıyor.
KALP RAHATSIZLIKLARI GÖRÜLEBİLİYOR
Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Atila İyisoy: Kovid-19 enfeksiyonu sırasında kalp kası iltihabı görülebiliyor. Sağlığına kavuşanlar
kalp ritim bozuklukları riski taşıyor. Kalp yetmezliği riski nadir olarak görülüyor... Kovid-19 enfeksiyonu sonrası kalp çarpıntısı veya kalp hızında artış yaşandığından bol sıvı tüketmek gerekiyor. Kalp hızındaki geçici bir artış, susuz kalmak başta olmak üzere birçok sebepten kaynaklanabilir. Özellikle ateşiniz varsa yeteri kadar sıvı almalısınız.