Hem sağlık hem de güzellik veren mucize besin! Cilt hücrelerini tamamen yeniliyor

Sağlıklı bir cilde sahip olmak için yapmanız gerekenler arasında uygun bir cilt bakım rutinini takip etmek olsa da, aynı zamanda nelerle beslendiğiniz de büyük önem taşıyor. Bazı besinler, erken yaşlanmanın ve yaşlılık çizgilerinin önüne geçme kapasitesine sahip. Tüm bu besinleri ise; Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Celal Alioğlu sizler için sıraladı. İşte o liste...

Giriş Tarihi: 19.02.2023 10:35 PAYLAŞ ABONE OL

Genç ve sağlıklı bir cilde sahip olmak için düzenli cilt bakımının yanında sağlıklı beslenmekte önemlidir.Bazı besinler var ki tüketilmesi cilt sağlığı için önemlidir. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Celal Alioğlu konu hakkında önemli bilgiler verdi.

YUMURTA İçeriğindeki B12,B,A ve D vitaminleri bakımından zengin olan yumurta aynı zamanda mineral kaynağıdır.Protein zengini olan yumurta,cilt için oldukça önemli olan kolajen oluşumuna yardımcı olur,hücreleri yeniler,elastin üretimine katkıda bulunur.