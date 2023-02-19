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Hem sağlık hem de güzellik veren mucize besin! Cilt hücrelerini tamamen yeniliyor

Sağlıklı bir cilde sahip olmak için yapmanız gerekenler arasında uygun bir cilt bakım rutinini takip etmek olsa da, aynı zamanda nelerle beslendiğiniz de büyük önem taşıyor. Bazı besinler, erken yaşlanmanın ve yaşlılık çizgilerinin önüne geçme kapasitesine sahip. Tüm bu besinleri ise; Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Celal Alioğlu sizler için sıraladı. İşte o liste...

Giriş Tarihi: 19.02.2023 10:35
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Hem sağlık hem de güzellik veren mucize besin! Cilt hücrelerini tamamen yeniliyor

Genç ve sağlıklı bir cilde sahip olmak için düzenli cilt bakımının yanında sağlıklı beslenmekte önemlidir.Bazı besinler var ki tüketilmesi cilt sağlığı için önemlidir. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Celal Alioğlu konu hakkında önemli bilgiler verdi.

YUMURTA

İçeriğindeki B12,B,A ve D vitaminleri bakımından zengin olan yumurta aynı zamanda mineral kaynağıdır.Protein zengini olan yumurta,cilt için oldukça önemli olan kolajen oluşumuna yardımcı olur,hücreleri yeniler,elastin üretimine katkıda bulunur.

KABAK ÇEKİRDEĞİ

Yüksek oranda çinko kaynağı olan kabak çekirdeği,bu özelliğine bağlı olarak cilt hücrelerini yeniler,kolajen seviyesini düzenlemeye yardımcı olur ve cildi güzelleştirir.

HAVUÇ

A vitamini açısından oldukça zengin olan havuç göz sağlığı gibi cilt sağlığı açısından da oldukça faydalıdır.A vitamini cildi güzelleştirir ve lekelerin önlenmesine yardımcı olur.Ayrıca havuç, içeriğinde bulunan karotenoidler sayesinde cilt sağlığını iyileştirir, cildin genç görünmesini sağlar.

SU

Sağlıklı bir yaşamda önemli bir yere sahip olan ''Su'', cildin nemini korumak gereklidir.Susuzluk cildin yapısını olumsuz etkiler.Su tüketimi sayesinde cilt toksinlerden kurtulur.Ayrıca su kan dolaşımı düzenleyerek cildi besler. Cilde parlaklık ve güzellik verir.

FINDIK

Fındığın içeriğinde bulunan antioksidanlar,ciltte zarar oluşturabilecek serbest radikallerle mücadele eder ve bu sayede cildin daha sağlıklı görünüme kavuşmasına yardımcı olur.UV ışınlarının yarattığı tahribatı önlenmede yarar sağlar.Cildi nemlendirir ve yumuşatır.

KIRMIZI BİBER

Kırmızı biber güçlü bir antioksidandır.İçeriğindeki E vitamini sayesinde cildin elastikiyetinin korunmasını sağlar,cilt hasarlarını önler ve cildin genç kalmasına yardımcı olur.Ayrıca C vitamini bakımından zengin olan kırmızı dolma biber de ciltteki kan akışını düzenleyen karoteonid bulunur.C vitamini cilt sağlığı için oldukça önem taşır.C vitamini yaşlanmaya karşı savaş açar ve kırışıklıkların oluşmasını azaltmaya yardımcı olur.

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