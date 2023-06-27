Hemodiyaliz Nedir? Hemodiyaliz Nasıl Yapılır, Kimlere Uygulanır?

Kronik böbrek yetmezliği olan hastalar için "Hemodiyaliz nedir, nasıl yapılır?" gibi bir sorunun bilimsel yanıtlarına ulaşmak oldukça önemlidir. Bu nedenle söz edilen diyaliz yönteminin nasıl gerçekleştirildiği açıklanarak "Hemodiyaliz kimlere uygulanır?" sorusuna yanıt sunulmalıdır. Bunun yanı sıra kandaki toksik maddelerin filtrelenmesini sağlayan iki ayrı yöntemin anlaşılır kılınması için hemodiyaliz diyaliz farkı hakkında da bilgi aktarılmalıdır.

Hemodiyaliz Nedir?

Böbrek hastalarına gerekli görüldüğü takdirde uygulanan iki ayrı diyaliz türü vardır. Bunların biri hemodiyaliz iken bir diğeri ise periton diyalizdir. Hemodiyaliz de böbrekleri temel fonksiyonlarını yerine getirmeyen hastalara kanlarındaki potasyum, fosfor ve kreatinin değerlerinin artması nedeniyle uygulanır. Yani diyaliz makinesi yardımıyla uygulanan hemodiyaliz, hastanın vücudu için zararlı olarak görülen maddelerin idrar yoluyla dışarıya atılamaması durumunda işe yarar. Bu bağlamda " Hemodiyaliz nasıl yapılır?" sorusuna yanıt olan uygulama adımları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Hemodiyaliz yönteminde kirli kanın diyaliz makinesine alındığı ve temizlendikten sonra hastanın vücuduna geri verildiği söylenebilir.

Kateter, greft veya fistül yardımıyla diyaliz makinesine aktarılan kanın diyalizör olarak adlandırılan kılcal filtrelerden geçirilmesi söz konusudur.

Kirli kan diyaliz makinesine alındıktan sonra diyalizör olarak bilinen kılcal filtrelerin dışında bulunan sıvıya karıştığı için toksik maddelerin uzaklaştırılması sağlanır.

Söz edilen bu filtreleme işlemi tamamlandığı zaman temizlenen kanın solüt ve sıvı içeriğinin dengelendiği bilinir.

Filtreleme işleminin ardından solüt ve sıvı içeriği dengelenen temiz kan, hastaya damar yolu aracılığıyla geri verilir.

Hemodiyaliz Kimlere Uygulanır?

Bir hastaya hemodiyaliz yönteminin uygulanması için bu işlemin uzman doktorlar tarafından yapılan tetkikler sonucunda gerekli görülmesi beklenir. Dolayısıyla farklı sebeplere bağlı olarak gelişen kronik böbrek yetmezliğinde hemodiyaliz yönteminin uygulandığı söylenebilir. Genelde bir hastanın böbreğindeki en küçük işlevsel birim olarak tanımlanan nefron sayısı minimum düzeye indiği zaman hemodiyaliz yöntemine başvurulur. Bu bağlamda böbreklerin fonksiyonlarını yerine getirmemesine bağlı olarak vücuttaki pH, elektrolit ve su dengesi bozulduğu takdirde hemodiyaliz uygulamasıyla hayati tehlikenin önlendiği belirtilebilir. Hemodiyaliz yönteminin gerekli görüldüğü kronik böbrek yetmezliği rahatsızlığının spesifik belirtileri ise aşağıdaki gibidir:

Nabız düşüklüğü veya yüksekliği

Halsizlik ve yorgunluk hissi

Bulantı, nefes darlığı ve hıçkırık

Kilo ve iştah kaybı

Uyku bozuklukları

Hastada bilinç kaybı görülmesi

Bacaklarda şişlik oluşması

Hemodiyaliz Diyaliz Farkı Nedir?

Diyaliz uygulamasının iki ayrı şekilde gerçekleştirilebildiği bilinir. Bunlar periton diyaliz ve hemodiyaliz olarak adlandırılır. Bu bağlamda hemodiyaliz ile diyaliz farkının birçok kişi tarafından araştırıldığı görülür. Ancak bu konuda açıklama yapılırken "Hemodiyaliz ile periton diyaliz farkı nedir?" gibi bir sorunun yanıtlanması daha doğrudur. Diyaliz yöntemlerinden biri olan hemodiyalizde yapay bir zar olarak bilinen diyalizör kullanılır. Periton diyaliz uygulamasında ise doğal yarı geçirgen bir zar kullanılarak işlem gerçekleştirilir. Dolayısıyla periton diyaliz yönteminin adını karın duvarlarını çevreleyen zardan aldığı söylenebilir. Bu bağlamda iki ayrı diyaliz yönteminin temel farkı da uygulama sırasında kullanılan zarların yapısıdır.