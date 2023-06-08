Hepatit B Aşısı Nedir? Çocuklarda Hepatit B Aşısı Yan Etkileri Neler, Ne Zaman Yapılır, Ateş Yapar Mı?

Hepatit b aşısı doğrudan akciğeri hedef alır. Akciğerde oluşabilecek iltihabın önüne geçer. Bu tür konular çocuklarda daha özverili olunmasını tetikler. Dolayısıyla çocuklarda hepatit b aşısı bizler için önemlidir. İlk olarak çocuklarda hepatit b aşı kaç tane ve hepatit B aşı ne zaman yapılır aydınlatılmalıdır. Çünkü bu aşı birden fazla yapılmaktadır. Önlem almak adına hepatit b aşısı yan etkileri, hepatit b aşısı ateş yapar mı için gerekli okumalar yapılmalıdır. Bu tür araştırma ve okumalar bizlere hepatit b aşısı neden yapılır kısmını neticelendirecektir.

Hepatit B Aşısı Nedir?

Hepatit b aşısı akciğerde oluşabilecek iltihap için vurulması gereken bir aşıdır. Dolayısıyla hepatit b aşısının çok önemli bir aşı olduğu söylenebilir. Yetişkin ya da çocuk olsun bu aşının yapılması gerekir. Bu noktada hepatit b aşısının dozuna dikkat edilmelidir. Çünkü yetişkin ve çocuklarda doz farkı vardır. Aynı zamanda çocukların aşı takviminde hepatit b aşısı muhakkak vardır. Çocuklarda birden fazla yapılması gereken bu aşı için önemli detaylar diğer başlıklarda değinilecektir.

Hepatit B Aşısı Neden Yapılır?

Hepatit b aşısı akciğerde oluşabilecek önemli sağlık problemlerin önüne geçer. Bu sağlık problemleri virüslerden oluşur. Hepatit b de oluşabilecek virüsleri önler ve onlarla savaşır. Bu nedenle hepatit b aşısı yapılır.

Çocuklarda Hepatit B Aşısı

Çocuklara da hepatit b aşısı yapılır. Hatta çocukların aşı takviminde hepatit b aşısı muhakkak vardır. Ülkemizde çocuklarda hepatit b aşısı üç kez yapılır.

İlk hepatit b aşısı bebek doğduğunda yapılır.

İkinci hepatit b aşısı 1 aylıkken yapılır.

Üçüncü hepatit b aşısı ise 6 aylıkken yapılır.

Hepatit B Aşısı Yan Etkileri Nelerdir?

Çocuklara yapılan aşı sonrası anne ve babaların merak ettiği ilk şey genelde aşının yan etkilidir. Her aşının illaki yan etkisi vardır diye bir durum söz konusu değildir. Hepatit b aşısı için de genel olarak yan etkisinin olmadığı ifade edilir. Fakat yine de bazen çocuğunuzun huzursuz olduğunu ve ateşinin yükseldiğini görebilirsiniz. Dolayısıyla hepatit b aşısının yan etkileri şu şekildedir:

Huzursuzluk

Ateş Yükselmesi

Hepatit B Aşısı Ateş Yapar Mı?

Çocuklara yapılan aşıların geneli aşıdan sonra halsizlik, huzursuzluk gibi etkiler bırakır. Tabii bu yan etkiler geçicidir. Aynı şekilde aşıların yan etkilerinde ateş yükselmesi de vardır. Hepatit b aşısı bazen çocuklarda ateş yapabilir.