Her evde bulunuyor ancak ölüme neden olabiliyor! Zehirlenmeye yol açan o hata...

- "Ürünler farklı kimyasallarla karıştırılmadan kullanılmalı"

Bu tür zehirlenmelerden korunmak için öncelikle bilinçli tüketici olunması gerektiğine işaret eden Özlü, vatandaşların, ev için alınan her ürünün kimyasal özelliğini iyi bilmesi gerektiğini söyledi.

Özlü, şu önerilerde bulundu:

"Zehirlenmelerden korunmak için alınan tüm kimyasal ürünler etiketli ve ruhsatlı olmalı. Etiketli ürünler, kullanımdan önce mutlaka iyice okunmalı ve talimatlara uygun tüketilmeli. Bu ürünler, bir etkileşim olmaması için farklı kimyasallarla karıştırılmadan kullanılmalı. Ürünler karıştırıldığında ortaya çok daha farklı bir ürün çıkabilir ki bu, solunum yolunu etkileyecek bir gaz olabilir ya da deriye ve göze çok daha ağır tahribat verebilir.

Kimyasallar, saklanırken de orijinal kaplarında, etiketleri sökülmeden ve çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza edilmeli. Mümkünse ürünlerin kilitli kapaklı olanları tercih edilmeli ve saklanılan yer de kilitli bir dolap olmalı. Ev kimyasalları kullanıldıktan sonra ortada bırakılmamalı ve hemen güvenli bir yere kaldırılmalı. Boşalan kutular ve şişeler, tehlike oluşturmayacak şekilde atılmalı. Ev kimyasalları ile besinler ayrı yerlerde saklanmalı ve bu maddeler hiçbir zaman yiyecek ve içecek kaplarına konulmamalı. Çünkü, özellikle çocukların bu ürünleri bir gıda maddesi gibi algılamamaları gerekir."

Özlü, ev kimyasalları kullanılırken ortamın havalandırılmasına özen gösterilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Temizlik ürünü kullanılırken pencereler açılarak ortam havalandırılmalı. Bu ürünlerin suyla temas etmesi ve yüzeylere uygulanması sırasında buharlaşmaya bağlı ortaya çıkabilecek gazlar, ortam havalandırılmasıyla uzaklaştırılmalı." diye konuştu.