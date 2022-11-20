Her gün 1 bardağı şifa deposu! Bu içecek doktor yüzü göstermiyor...

Doğal bileşenlerden oluşuyor ve yaklaşık bir günde içime hazır hale geliyor. 3-4 saat pişme süreci ve dinlendirme süreci var. Daha sonrasında bir litrelik şişelere ve 200 mililitrelik bardaklara dolduruluyor. Buradan da market raflarına hızlıca sevk ediliyor ve tüketici de buralardan alıyor. Raf ömrü 21 gün olarak piyasaya sunuluyor" dedi.



"Günde bir bardak boza grip enfeksiyonuna karşı korur"

Bozanın tarçın, fındık, leblebi ile de tüketilebileceğini kaydeden Sak, "Uzmanlar, bozanın anne sütü yapıcı özelliği olduğunu söylüyor. Bunun yanı sıra içeriğinde A, B1, B2, demir, fosfor gibi önemli bileşenler var. Dolayısıyla immün sistemine çok fayda sağlıyor. Günde bir bardak boza içmek, grip enfeksiyonuna karşı korur, özellikle sporcular için içindeki zengin protein açısından çok fayda sağlar.