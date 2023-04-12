Her gün farkında olmadan yapıyoruz! Doğrudan göz sağlığını etkiliyor...

Aralıksız çalışan kişiler ekrana baktıklarında göz kapatma refleksleri azalır ve göz yaşı daha erken ve çabuk buharlaşır bu da kuru göze neden olur. Bu yüzden çalışırken 2 saatte bir suni göz yaşı damlası kullanılabilir.

Mesleği dijital ekran kullanımına zorunlu kişiler için bu öneriler fayda sağlayacaktır .Ama mesleği gerektirmeden çok uzun süre cep telefonu, bilgisayar, ipad gibi araçları keyfi kullanan kişilerin mutlaka alışkanlıklarını göz sağlığı için azaltmaları gerekir. Özellikle çocuklarımızın göz sağlığı için dijital ekranlardan olabildiğince onları uzak tutmaya çalışmalıyız. Günümüzde neredeyse ekran ile tanışma yaşı1,5-2 yaşa inmiştir. Çocuklarımızın hem zihinsel gelişimi hem de göz sağlığı için olumsuz etki yaratabilen dijital ekranları onların hayatlarından çıkartabilmeliyiz.