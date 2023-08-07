Her yıl 2,4 milyon kişi bu hastalığa yakalanıyor!

Nörolojik ve önemli bir hastalık olan epilepsi, beyindeki anormal elektriksel aktivite sonucu tekrarlayan nöbetlere yol açıyor. Yaş, cinsiyet, etnik köken gibi faktörlerden bağımsız olarak herkesi etkileyebilen bu hastalık hakkında doğru bilgilere sahip olmak, hastalığın etkilerini azaltmak ve toplumdaki farkındalığı artırmak için önem taşıyor. Dünya genelinde tahmini 65 milyon epilepsi hastası olduğunu söyleyen Nöroloji Uzm. Dr. Hülya Mavi, epilepsi hakkında bilgi verdi.

İHA Giriş Tarihi: 07.08.2023 09:37 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 09:51 PAYLAŞ ABONE OL

Epilepsinin, beyindeki sinir hücrelerinin anormal bir şekilde yüksek aktivite gösterdiği bir durum olduğunu söyleyen Nöroloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Hülya Mavi, "Bu durum, beyindeki normal elektriksel sinyallerin kontrolsüz bir şekilde yayılmasına neden olur ve nöbetlerin oluşmasına sebep olur. Nöbetler, beyindeki anormal elektriksel faaliyetlerin neden olduğu farklı semptomlarla kendini gösterebilir" dedi.





ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GEÇİRİLEN BAZI CİDDİ HASTALIKLAR EPİLEPSİYE NEDEN OLABİLİR

Epilepsiye yol açan nedenler tam olarak anlaşılamadığını söyleyen Uzm. Dr Hülya Mavi, şöyle devam etti:

"Her yıl yaklaşık 2,4 milyon yeni epilepsi hastası eklenmektedir. Ülkemizde de bu sayı 750 bin civarındadır. Beyindeki yapısal anomaliler, beyin yaralanmaları, enfeksiyonlar, genetik faktörler ve bazı nörolojik hastalıklar epilepsi riskini artırabilir. Doğum sırasında ve erken çocukluk döneminde geçirilen bazı ciddi hastalıklar da epilepsiye neden olabilir.