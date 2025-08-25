Her yudumda sağlığınızı tehlikeye atıyor! Karaciğeri sessizce yağlandırıyor

'TÜRKİYE'DE OBEZİTE ALARMI'

Türkiye'nin Avrupa'da obezite oranı en yüksek ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Bektaş, "15 yaş üstü bireylerin yüzde 20,4'ü, çocukların ise yüzde 10'u obez kategorisine girmektedir. Bir diğer ifadeyle her 5 yetişkinden biri, her 10 çocuktan 1'i obezite sorunu yaşamaktadır. En büyük tehlike, çocukluk ve ergenlik döneminde fruktoz tüketim alışkanlığının gelişmesidir. Bu yüzden hem ailelerin hem de okulların önlem alması, ayrıca kamu politikaları ile toplumsal farkındalığın artırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.