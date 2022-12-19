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Histamin İntoleransı Nedir? Histamin İntoleransı Belirtileri Neler ve Nasıl Anlaşılır?

Histamin intoleransı nedir sorusuna yanıt vermeden önce histamin kelimesinin ne demek olduğuna bakmak gerekir. Histamin alerjisi belirtileri dikkate alındığında kişilerin günlük rutinini oldukça aksatan bir rahatsızlık olduğu söylenebilir. Histamin intoleransı nasıl anlaşılır sorusuna ise belli belirtilerden bahsederek yanıt verilebilir. Özellikle histamin intoleransı olan kişiler ne yememeli sorusuna verilmesi gereken yanıtlar önemlidir.

Giriş Tarihi: 19.12.2022 09:39 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 09:39
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HİSTAMİN İNTOLERANSI NEDİR? HİSTAMİN İNTOLERANSI BELİRTİLERİ NELER VE NASIL ANLAŞILIR?

Histamin intoleransı nedir sorusu genelde sıklıkla baş ağrısı yaşayan ya da adet düzensizliği olan kişileri yakından ilgilendirir. Histamin intoleransı tehlikeli mi konusu da bu kişileri oldukça tedirgin edebilmektedir. Histamin nelerde var ya da belirtileri nasıl anlaşılır sorularına yanıt bulmak tedavi sürecinde oldukça önemlidir. Histamin intoleransı belirtileri neler ve nasıl anlaşılır sorularının tüm yanıtlarını araştırdık ve paylaştık.

Histamin İntoleransı Nedir?

Histamin insan vücudunda sindirim ve merkez sistemi ile bağışıklık sisteminin düzenli bir şekilde çalışmasında rol oynayan bir kimyasal madde şeklinde tanımlanabilir. Bu maddeler vücuda gelen önemli mesajları beyne taşımakla görevlidir. Aynı zamanda midedeki sindirime de yardımcı olan bir kimyasal maddedir. Ancak en önemli işlevlerinin görüldüğü yer bağışıklık sistemi denilebilir.

Histamin intoleransı ise kişilerin histamini tolere edebileceğinden çok daha fazla histamin düzeyi şeklinde açıklanabilir. Bu durum genelde histamini yıkan bir enzim olarak da bilinen diaminoksidaz yetersizliği durumunda ortaya çıkar. Genetik nedenlerle ortaya çıkabileceği gibi farklı nedenlere dayalı olarak da sonradan ortaya çıkabilecek bir durumdur.

Histamin İntoleransı Belirtileri Nelerdir?

Histamin intoleransı yaşayan kişilerde birtakım belirtiler görülür. Bu belirtilerin hepsi aynı anda tek kişide görülmeyebilir. Ancak birkaç tanesinin aynı anda görülmesi durumlarında kişiler uzman bir doktora görünmek zorunda kalabilir. En önemli belirtiler arasında şunlar yer alır:

  • Baş ağrıları ya da migren
  • Hipertansiyon
  • Uykuya dalmada güçlük yaşanması
  • Baş dönmesi
  • Sıcak basması ve yüz kızarması
  • Endişe halleri
  • Karın krampları
  • Adetin düzensiz olması
  • Kurdeşen ortaya çıkması
  • Yorgunluk
  • Dokularda şişmeler görülmesi

Bunların yanında kalp atımlarında düzensizlik ya da çarpıntı hali yaşanması en önemli belirtilerdir.

Histamin İntoleransı Nasıl Anlaşılır?

Histamin intoleransının anlaşılmasında önemli belirtileri takip etmek gerekir. Uzman bir doktora kişiler şikayetlerini belirttiklerinde doktor tarafından yapılacak testler neticesinde bu durum teşhis edilebilir. Ancak belirtiler farklı bir hastalığın da habercisi olabilir. Böyle durumlarda uzman bir doktora gitmek ve gerekli testleri yaptırmak kesin sonuç için önem taşır.

Histamin Nelerde Bulunur?

Histamin birçok farklı gıda ve içecek türünde bulunmaktadır. Histamin açısından zengin olan besinler arasında özellikle şunlar yer alır:

  • Kombu çayı
  • Fermente turşular
  • Beklemiş olan tüm protein içeren besinler
  • Fermente süt ürünleri
  • Boza
  • Konserve gıdalar
  • Fermente alkollü içkiler
  • Ekşi maya ve ekşi mayalı ürünler
  • Ketçap ve zeytin
  • Uzun süre kaynamış kemik suyu
  • Kakao ve çikolata

İçerisinde histamin olan gıdalar ve içeceklerdir. Bunların yanında domates, patlıcan ve ıspanak gibi sebzelerde de bulunmaktadır.

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