Histamin İntoleransı Nedir? Histamin İntoleransı Belirtileri Neler ve Nasıl Anlaşılır?

Histamin intoleransı nedir sorusu genelde sıklıkla baş ağrısı yaşayan ya da adet düzensizliği olan kişileri yakından ilgilendirir. Histamin intoleransı tehlikeli mi konusu da bu kişileri oldukça tedirgin edebilmektedir. Histamin nelerde var ya da belirtileri nasıl anlaşılır sorularına yanıt bulmak tedavi sürecinde oldukça önemlidir. Histamin intoleransı belirtileri neler ve nasıl anlaşılır sorularının tüm yanıtlarını araştırdık ve paylaştık.

Histamin İntoleransı Nedir?

Histamin insan vücudunda sindirim ve merkez sistemi ile bağışıklık sisteminin düzenli bir şekilde çalışmasında rol oynayan bir kimyasal madde şeklinde tanımlanabilir. Bu maddeler vücuda gelen önemli mesajları beyne taşımakla görevlidir. Aynı zamanda midedeki sindirime de yardımcı olan bir kimyasal maddedir. Ancak en önemli işlevlerinin görüldüğü yer bağışıklık sistemi denilebilir.

Histamin intoleransı ise kişilerin histamini tolere edebileceğinden çok daha fazla histamin düzeyi şeklinde açıklanabilir. Bu durum genelde histamini yıkan bir enzim olarak da bilinen diaminoksidaz yetersizliği durumunda ortaya çıkar. Genetik nedenlerle ortaya çıkabileceği gibi farklı nedenlere dayalı olarak da sonradan ortaya çıkabilecek bir durumdur.

Histamin İntoleransı Belirtileri Nelerdir?

Histamin intoleransı yaşayan kişilerde birtakım belirtiler görülür. Bu belirtilerin hepsi aynı anda tek kişide görülmeyebilir. Ancak birkaç tanesinin aynı anda görülmesi durumlarında kişiler uzman bir doktora görünmek zorunda kalabilir. En önemli belirtiler arasında şunlar yer alır:

Baş ağrıları ya da migren

Hipertansiyon

Uykuya dalmada güçlük yaşanması

Baş dönmesi

Sıcak basması ve yüz kızarması

Endişe halleri

Karın krampları

Adetin düzensiz olması

Kurdeşen ortaya çıkması

Yorgunluk

Dokularda şişmeler görülmesi

Bunların yanında kalp atımlarında düzensizlik ya da çarpıntı hali yaşanması en önemli belirtilerdir.

Histamin İntoleransı Nasıl Anlaşılır?

Histamin intoleransının anlaşılmasında önemli belirtileri takip etmek gerekir. Uzman bir doktora kişiler şikayetlerini belirttiklerinde doktor tarafından yapılacak testler neticesinde bu durum teşhis edilebilir. Ancak belirtiler farklı bir hastalığın da habercisi olabilir. Böyle durumlarda uzman bir doktora gitmek ve gerekli testleri yaptırmak kesin sonuç için önem taşır.

Histamin Nelerde Bulunur?

Histamin birçok farklı gıda ve içecek türünde bulunmaktadır. Histamin açısından zengin olan besinler arasında özellikle şunlar yer alır:

Kombu çayı

Fermente turşular

Beklemiş olan tüm protein içeren besinler

Fermente süt ürünleri

Boza

Konserve gıdalar

Fermente alkollü içkiler

Ekşi maya ve ekşi mayalı ürünler

Ketçap ve zeytin

Uzun süre kaynamış kemik suyu

Kakao ve çikolata

İçerisinde histamin olan gıdalar ve içeceklerdir. Bunların yanında domates, patlıcan ve ıspanak gibi sebzelerde de bulunmaktadır.