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Holter Takılıyken Neler Yapılmaz? Tansiyon ve Ritim Holter Takılıyken Nelere Dikkat Edilir, Neler Yapılabilir?

Holter takılıyken neler yapılmaz sorusu, holter takan ya da takacak olan kişiler için yanıtı oldukça önemli bir soru olarak karşımıza çıkar. Sağlık için bu denli önemli ve gerekli aletleri kullanırken aletlerde ve yaptığı ölçümlerde bir sıkıntı çıkmaması ve doğru şekilde ölçümün tamamlanması için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. “Tansiyon ve ritim holter takılıyken nelere dikkat edilir?” sorusunun yanıtı sizler için bu yazımızda.

Giriş Tarihi: 19.12.2022 11:09 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 11:09
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HOLTER TAKILIYKEN NELER YAPILMAZ? TANSİYON VE RİTİM HOLTER TAKILIYKEN NELERE DİKKAT EDİLİR, NELER YAPILABİLİR?

Holter günlük hayatta hastaların kalp ritmini ya da tansiyonunu izlemek için kullanılan bir alettir. Bu aleti kullanmadan önce doktor hastalarına holter takılıyken neler yapılabileceği konusunda bazı uyarılarda bulunur ve bu uyarılar hastalar için bazen kafa karışıklığı oluşturabilir. Bu bağlamda hastalar; holter takılıyken neler yapılmaz, holter ile yürüyüş yapılır mı, holter takılıyken nelere dikkat edilir gibi soruların yanıtlarını ararlar. İşte detaylar…

Holter Takılıyken Neler Yapılmaz?

Holter, tansiyon ya da kalp ritim bozukluklarının teşhis edilmesinde kullanılan ve iki çeşidi olan bir alettir. Bu alet takıldığı zaman hasta günlük hayatına devam edebilir. Holter takılıyken yürüyüş, spor yapabilir. Ancak bu gibi efor yapılan durumlar sonrasında örneğin spor, yapılan saat aralığının kaydedilmesi gerekir.

Ritim holter takılıyken banyo yapılmamalı, güvenlik cihazlarından geçilmemeli ve telefon kullanılmamalıdır. Ancak tansiyon holter kullanırken telefon gibi teknolojik cihazların kullanılmasında herhangi bir sakınca bulunmaz. Dikkat edilmesi gereken önemli kural maşona müdahale etmemektir.

Tansiyon ve Ritim Holter Takılıyken Nelere Dikkat Edilir?

Holterler; ritim holter ve tansiyon holter olarak ikiye ayrılır. Ritim holter, kalp ritminin en az 24 saat kayıt edilmesidir. Ritim holter takıldığı zaman dikkat edilmesi gerekenler şu şekildedir:

  • Banyo ve duş yapılmamalıdır.

  • Gece yüz üstü veya cihaz üstüne yatılmamalıdır.

  • X- Ray güvenlik cihazlarından geçilmemelidir.

  • Cep telefonu kullanılmamalıdır.

  • MR cihazına girilmemelidir.

Tansiyon holter, hasta günlük yaşamını sürdürürken 24 saat boyunca belirli aralıklarla tansiyonu ölçen bir alettir. Tansiyon holter takıldığı zaman dikkat edilmesi gerekenler şu şekildedir:

  • Banyo ve duş yapılmamalıdır.

  • Cihazın ölçüm yaptığı sırada ölçümün yanlış olmaması için maşon şişmeye başladığında ilgili kol gerekirse hareket ettirilmemeli ve tam açık tutulmalıdır.

  • Maşon gevşek bir hale getirilmemeli ya da çıkarılmamalıdır.

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