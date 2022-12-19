Holter Takılıyken Neler Yapılmaz? Tansiyon ve Ritim Holter Takılıyken Nelere Dikkat Edilir, Neler Yapılabilir?

Holter günlük hayatta hastaların kalp ritmini ya da tansiyonunu izlemek için kullanılan bir alettir. Bu aleti kullanmadan önce doktor hastalarına holter takılıyken neler yapılabileceği konusunda bazı uyarılarda bulunur ve bu uyarılar hastalar için bazen kafa karışıklığı oluşturabilir. Bu bağlamda hastalar; holter takılıyken neler yapılmaz, holter ile yürüyüş yapılır mı, holter takılıyken nelere dikkat edilir gibi soruların yanıtlarını ararlar. İşte detaylar…

Holter Takılıyken Neler Yapılmaz?

Holter, tansiyon ya da kalp ritim bozukluklarının teşhis edilmesinde kullanılan ve iki çeşidi olan bir alettir. Bu alet takıldığı zaman hasta günlük hayatına devam edebilir. Holter takılıyken yürüyüş, spor yapabilir. Ancak bu gibi efor yapılan durumlar sonrasında örneğin spor, yapılan saat aralığının kaydedilmesi gerekir.

Ritim holter takılıyken banyo yapılmamalı, güvenlik cihazlarından geçilmemeli ve telefon kullanılmamalıdır. Ancak tansiyon holter kullanırken telefon gibi teknolojik cihazların kullanılmasında herhangi bir sakınca bulunmaz. Dikkat edilmesi gereken önemli kural maşona müdahale etmemektir.

Tansiyon ve Ritim Holter Takılıyken Nelere Dikkat Edilir?

Holterler; ritim holter ve tansiyon holter olarak ikiye ayrılır. Ritim holter, kalp ritminin en az 24 saat kayıt edilmesidir. Ritim holter takıldığı zaman dikkat edilmesi gerekenler şu şekildedir:

Banyo ve duş yapılmamalıdır.

Gece yüz üstü veya cihaz üstüne yatılmamalıdır.

X- Ray güvenlik cihazlarından geçilmemelidir.

Cep telefonu kullanılmamalıdır.

MR cihazına girilmemelidir.

Tansiyon holter, hasta günlük yaşamını sürdürürken 24 saat boyunca belirli aralıklarla tansiyonu ölçen bir alettir. Tansiyon holter takıldığı zaman dikkat edilmesi gerekenler şu şekildedir: