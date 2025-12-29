Horlama deyip geçmeyin! Bu sorun kalbinizi sessizce yıpratıyor

Obezitenin en önemli risk grubunu oluşturduğunu belirten Bülbül, "Kilo almakla risk artıyor. Yaşlandıkça yine risk artıyor. Tabi bazen de anatomik değişiklikler nedeniyle riskli olan gruplar var." diye konuştu.

Bülbül, burun tıkanıklığının da bir risk faktörü olduğuna işaret ederek, "Bunun gibi anatomik gerekçelere bağlı olarak üst solunum yollarında çökme veya daralma gelişebilir. Tabi daha başka faktörler de var. Mesela hipotiroidi yine risk faktörüdür. Bazı hastalıklar yine aynı şekilde ama en başa koyabileceğimiz obezite, ileri yaş, anatomik patolojilerdir." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Bülbül, uyku apnesinin, kardiyovasküler hastalıklar açısından risk oluşturduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Obstrüktif uyku apnesi ile kardiyovasküler hastalıklar arasında direkt ilişki var. Uyku apnesi özellikle kardiyovasküler yapıların erken yaşlanmasına yol açıyor. Buna bağlı olarak hipertansiyon, serebrovasküler hastalıklar (felç, inme), kalpte ritim bozuklukları, kalp yetmezlikleri gibi problemlerle arasında doğrusal bir ilişki var. Yani uyku apnesi, kardiyovasküler hastalıkların riskini artırıyor."