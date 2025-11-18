Horluyorsanız dikkat! Doktorlar uyarıyor: “Bu ses kalp krizi habercisi olabilir!”

Horlama çoğu zaman sadece rahatsız edici bir ses gibi görülse de uzmanlara göre durum sandığınızdan çok daha ciddi olabilir. Uyku sırasında fark etmeden yaşanan nefes durmaları, vücudun oksijensiz kalmasına ve gece boyunca defalarca mikro uyanma yaşanmasına neden oluyor. Bu da yalnızca uykunun bölünmesiyle kalmıyor, uzun vadede kalp krizi, felç ve ritim bozuklukları gibi hayati riskleri beraberinde getiriyor.

Milyonlarca insanı etkileyen horlama ve uyku apnesi, tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan KBB Uzmanı Dr. Ulaş Metin, horlamanın nedenlerinden uyku apnesinin tehlikelerine, tanı yöntemlerinden modern tedavi seçeneklerine kadar konuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.



"HORLAMA BİR HASTALIK DEĞİL, BİR İŞARETTİR"

Horlamanın tek başına bir hastalık olmadığını, ancak altta yatan bir sorunun belirtisi olduğunu vurgulayan Dr. Ulaş Metin, "Uyku sırasında nefes aldığımız yol daralırsa, geçen hava çevresindeki yumuşak dokuları titreştirir ve horlama sesi ortaya çıkar. Bu durum, üst solunum yolunun dar olduğunun bir işaretidir. Bu darlığa burun eğriliği, geniz eti, büyük bademcikler, yumuşak damak ve küçük dilin uzun olması, kilo veya çene yapısı gibi birçok faktör neden olabilir. Bu faktörler bir araya geldiğinde ise uykuda nefes durmaları, yani apne meydana gelebilir" diye konuştu.