Humerus Kemiği Nedir? Humerus Kemiği (Pazı) Nerede Bulunur ve Hangi Tip Eklemdir?

Humerus kemiği nedir sorusu biyolojinin ilgi alanı bir konudur. Bu kemik incelenirken humerus kemiği nerede bulunur sorusu da akla gelebilir. Humerus hangi tip eklemdir konusu da bu kapsamda incelenebilir. Bu kemiğin nadiren de olsa kırılması söz konusu olabilir. Pazı kemiği kırığına ne iyi gelir sorusu da buna binaen araştırılabilir. Humerus kemiği ne kadar sürede kaynar sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Humerus Kemiği Nedir?

İnsan vücudunda çok sayıda kemik vardır. Bu kemiklerden biri de pazu kemiği olarak da adlandırılan humerus kemiğidir. Humerus terimi, kemiğin tıp alanında kullanılan ismidir. Söz konusu kemik kol kemikleri arasında yer alır. Kol kemikleri uzun yapısı nedeniyle zaman zaman kırılabilir. Bu durumda doğal olarak hastaya tıbbi müdahale gerekir.

Pazı Kemiği Kırığına Ne İyi Gelir?

Pazı kemiği, kol boyunca uzanan bir kemiktir. Bazı dış etkilerden dolayı da bu kemik kırılabilir. Söz konusu kemik, diğer kemik yapılarına nazaran daha serttir. Bu nedenle kırılma ihtimali düşüktür. Fakat kırılması halinde de özel bir tedavi yöntemine ihtiyaç vardır.

Pazı kemiğinin kırılmasının tespiti halinde kol bölgesi vakit kaybetmeden alçıya alınmalıdır. Bu sayede kemiğin kaynayarak eski haline gelmesi amaçlanır. Humerus kırıklarının kaynama süresi de merak edilenlerden biridir. Bu kemiğin kırılması halinde kaynama süresi ortalama 7 haftadır. Aksi bir durum olmazsa hastanın alçısı 7 hafta sonra sökülebilir.