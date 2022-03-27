İbn-i Sina’nın binlerce yıllık nar şurubu tarifi! Her gün bir bardak hem kalbinizi hem beyninizi yeniliyor

Nar, antioksidan etkisi ile birçok besinden daha fazla etkiye sahiptir. Antioksidan yapısı sayesinde vücutta zararlı olan serbest radikallere karşı kendinizi korumayı sağlayan bu besin sayesinde vücudunuzdaki yenilenmeyi kısa sürede görebilirsiniz.

Nar suyunun, kan basıncını, kötü kolesterolü (LDL)'yi ve kan şekeri düşürerek kalp-damar sağlığı üzerinde koruyucu bir etkisi olduğu yapılan araştırmalar sayesinde kanıtlandı. A, C ve E vitaminini yoğun olarak barındırması ise görme duyusunu iyileştirmesinin yanı sıra cilt üzerinde de yenileyici bir güce sahip olmasını sağlıyor.