İbn-i Sina’nın binlerce yıllık nar şurubu tarifi! Her gün bir bardak hem kalbinizi hem beyninizi yeniliyor

Nar, antioksidan etkisi ile birçok besinden daha fazla etkiye sahiptir. Antioksidan yapısı sayesinde vücutta zararlı olan serbest radikallere karşı kendinizi korumayı sağlayan bu besin sayesinde vücudunuzdaki yenilenmeyi kısa sürede görebilirsiniz.
Nar suyunun, kan basıncını, kötü kolesterolü (LDL)'yi ve kan şekeri düşürerek kalp-damar sağlığı üzerinde koruyucu bir etkisi olduğu yapılan araştırmalar sayesinde kanıtlandı. A, C ve E vitaminini yoğun olarak barındırması ise görme duyusunu iyileştirmesinin yanı sıra cilt üzerinde de yenileyici bir güce sahip olmasını sağlıyor.
HER GÜN BİR BARDAK İÇİLDİĞİNDE…
- Her gün bir bardak içtiğinizde kan basıncını dengeler.
- Karaciğeri temizleyerek yenilenmesini sağlar.
- Damarları yenileyebilme özelliği sayesinde kalp-damar hastalıklarına karşı koruyucu bir etki sunar.
- Stres, yorgunluk, üzüntü gibi olumsuzluklar ortadan kalkıyor.
- Hafızayı güçlendirme gücüne sahip olan nar suyu, beyinde yenileyici etkilere sahip.
- Yağ yakımını hızlandırarak obezite gibi sorunlarla baş etmeyi kolaylaştırıyor.
- Bağışıklık sistemini güçlendiren nar suyu, birçok hastalığa karşı korurken kansere karşı da koruyucu bir etkiye sahiptir.
- Kırışıklıkların oluşumunu engelleyen nar suyu, cilt dokularını güçlendirerek cilt problemlerine karşı şifa oluyor.
- İdrar söktürücü etkisi ise ödem ve şişkinliklerden kısa sürede kurtulmanızı sağlıyor.
İBN-İ SİNA'NIN NAR ŞURUBU TARİFİ
Malzemeler:
- 6 su bardağı taze sıkılmış nar suyu
- 6 yemek kaşığı toz nöbet şekeri
- 4 dal taze nane
Yapılışı :
- 6 su bardağı taze sıkılmış nar suyunu tencereye alın, nöbet şekerini ekleyin tahta kaşıkla iyice karıştırın ocağın altını yakın kaynamaya başlayınca ocağı kısın.
- 30 dk kısık ateşte kaynatın son 5 dk kala taze naneleri yıkayın doğrayıp içine atın ocağı kapatın.
- Ilık olunca süzün cam kavanozda buz dolabında saklayın.
- Her sabah aç olarak 1 çay bardağı için.