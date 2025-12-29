Haberler Roza Haberleri Sağlık Haberleri İdeal kilo bir pencere kadar yakınınızda! Doğal ışık yağ yakımını artırıyor

Doğal gün ışığı çoğu zaman sadece ruh halini iyileştiren bir unsur olarak görülse de, bilimsel araştırmalar bu ışığın vücudun enerji kullanımını da doğrudan etkilediğini ortaya koyuyor. Gün ışığına daha fazla maruz kalmanın metabolik dengeyi desteklediği ve yağ yakımını artırabildiği belirtiliyor.

Bilimsel dergi Cell Metabolism'te yayımlanan yeni bir araştırma, doğal gün ışığına maruz kalmanın vücudun şekeri kullanma biçimi ve enerji metabolizması üzerinde önemli etkiler oluşturduğunu ortaya koydu. Araştırmayı değerlendiren İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Alihan Oral, gün ışığının metabolik sağlık açısından sanılandan çok daha kritik bir role sahip olduğunu söyledi.



Doç. Dr. Oral, özellikle tip 2 diyabetli bireyler üzerinde yapılan çalışmanın dikkat çekici sonuçlar ortaya koyduğunu belirterek, "Araştırma, doğal gün ışığı alan ortamlarda bulunan bireylerde kan şekeri dalgalanmalarının daha az olduğunu ve kan şekerinin hedef aralıkta daha uzun süre kaldığını gösteriyor. Bu, diyabet yönetimi açısından oldukça önemli bir bulgudur" dedi.