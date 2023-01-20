İdrar Yolu Enfeksiyonu Bulaşıcı Mı? İdrar Yolu Enfeksiyonu (Sistit) Tuvaletten Bulaşır Mı, Temasla Başkasına Geçer Mi?

Doğru şekilde tedavi edilmediği takdirde sık aralıklarla tekrarlayarak böbrek enfeksiyonuna yol açabilen önemli sağlık sorunlarından biri olan idrar yolları enfeksiyonu, birçok insanın yaşadığı bir enfeksiyondur. Bununla birlikte insanlar tedavisi ve bulaşıcılığı hakkında birçok şeyi merak ederler. Peki sistit olarak da bilinen idrar yolları enfeksiyonu tuvaletten bulaşır mı, temasla başkasına geçer mi? Bu ve bunun gibi soruları bu yazımızda sizler için derledik. Buyurun hep birlikte okuyalım.

İdrar Yolu Enfeksiyonu Nedir?

Böbreklerde üretilen idrar, üreter adı verilen kanallar üzerinden mesaneye iletilir ve buradan yine üretra adı verilen bir başka kanal ile vücut dışına atılır. İdrar normal şartlarda steril bir vücut sıvısıdır. İdrar yolu enfeksiyonu da idrar yollarının çeşitli mikroorganizmalar ile enfekte olması halidir. İdrar yolu enfeksiyonunda, idrar yaparken ağrı ya da yanma hissi, sık idrara çıkma ihtiyacı, acil veya aniden idrar yapma ihtiyacı ya da idrarda kan görülmesi gibi belirtiler görülebilir. Üriner sistem enfeksiyonları olarak da adlandırılan idrar yolu enfeksiyonları, idrar yolunun herhangi bir bölümünde, böbrekler ve üreterlerden mesaneye ve idrar yoluna kadar olan enfeksiyonlardır ve sağlıklı bir insanın idrarında bakteri (mikrop) yoktur. Bazen, vücut dışındaki bakteriler idrar yoluna girer ve enfeksiyona neden olur. Enfeksiyon, üretrayı (idrarı mesaneden dışarıyla yönlendiren tüp), böbrekleri veya mesaneyi etkileyebilir. İdrar yolu enfeksiyonlarının içinde en sık görülenlerin başında mesanenin enfeksiyonu olan sistit hastalığı gelmektedir.

İdrar yolu enfeskyonu, idrar yolunun herhangi bir bölümünü etkileyebilir:

Üretrit

İdrarı mesaneden vücudun dışına taşıyan tüpün enfeksiyonudur.

Sistit

Mesanede enfeksiyon oluşması durumudur.

Piyelonefrit

Böbreklerin enfeksiyonudur, idrar yollarındaki anatomik bir bozukluk nedeniyle idrarın mesaneden böbreklere doğru geri kaçması nedeniyle ortaya çıkabilir.

İdrar Yolu Enfeksiyonu Belirtileri Nelerdir?

İdrar yolu enfeksiyonları kadınlarda sıklıkla görülen hastalıkların başında gelmektedir. Birçok kadın yaşamları boyunca birden fazla defa idrar yolu enfeksiyonu geçirebilir. Bunun temel nedeni, üretra adı verilen ve idrarı mesaneden dış ortama taşıyan tüp şeklindeki yapının kadınlarda erkeklere kıyasla daha kısa olmasıdır. Dış ortamdaki bakteriler, kadınlarda daha kısa bir yol kat ederek mesaneye ulaşabilmektedir. Buna ek olarak, idrar yolu enfeksiyonlarının cinsel olarak aktif olan kadınlarda ve doğum kontrol yöntemi olarak diafram ve sperm öldürücü krem kullanan kadınlarda daha sık olduğu saptanmıştır. Bunların yanı sıra, idrar yolu enfeksiyonlarına menopoz sonrası dönemde de sık rastlanmaktadır. İdrar yolu enfeksiyonunun belirtileri şunlardır;

Sık idrara çıkma

İdrar yaparken ağrı veya yanma

Ateş

Yorgunluk

İdrarda kanın var olabileceğini gösteren koyu renkli, bulanık veya kırmızımsı renkte olan idrar

Kötü kokulu idrar

Özellikle kadınlarda, pelvik (alt karın bölgesi) ağrısı

Kaburgaların altında arka veya yanda ağrı

Bulantı ve / veya kusma

Sıkışıklık hissine rağmen sadece az miktarda idrar yapmak

İdrar Yolu Enfeksiyonu Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Antibiyotikler genellikle idrar yolu enfeksiyonları için ilk basamak olarak kullanılan tedavilerdir. Hangi ilaçların reçete edileceği ve ne kadar süreyle kullanılacağı sağlık durumunuza ve idrarınızda bulunan bakteri türüne göre hekiminiz tarafından belirlenecektir.

Bunun dışında, su tüketimini arttırmanız da tedavinizin bir parçası olarak hekiminiz tarafından tavsiye edilebilir. İdrar yolu enfeksiyonu geçirme riskini azaltmak için alınabilecek önlemler aşağıdaki gibidir:

Bol miktarda su tüketmek

İdrar tutmaktan kaçınmak

Tuvalet sonrası temizliği önden arkaya doğru yapmak

Cinsel ilişkiden önce ve sonra genital bölgeyi temizlemek

Cinsel ilişki sonrasında idrar yapmak

Genital bölge temizliğinde sabun kullanımından kaçınmak

Hijyenik pedleri sık değiştirmek

Pamuklu iç çamaşırı giymek ve sıkı, oturan kıyafetlerden kaçınmak.

İdrar Yolu Enfeksiyonu Bulaşıcı Mıdır?

Genel olarak ise bulaşıcı olmayan bir rahatsızlık olarak öne çıkar. Yani kişi idrar yolu enfeksiyonu kapmaz ve aynı zamanda herhangi bir kişiye bu hastalığı bulaştırmaz. Ancak böyle bir sorun ile karşı karşıya kalındığı vakit, mutlaka uzman bir doktor kontrolünde çözüm aramak önemlidir. Çünkü günlük yaşama etkilemesi ile beraber cinsel birliktelik üzerinden de sorun yarattığını söylemek gerekir.

Ve hijyeninden emin olunmayan havuz ve lavabo gibi alanları kullanmamak yararlı olacaktır.