İftarda yapılan bu hata daha çok susamanıza neden oluyor! Uzmanlar uyarıyor...

- Çok fazla çay tüketimi de susuzluk yapabilir

Çok fazla çay tüketimini de tavsiye etmeyen Kaya, şunları kaydetti:

"Çay çok fazla tükettiğimiz zaman sahurda gün içinde vücudumuz susuz kalabilir. Çayın vücuttan idrar atıcı özelliği var. Eğer buna dikkat etmezsek vücut gün boyu su tüketemeyecek bir de çayla vücudumuzdan su atılırsa susuzluk hissini daha fazla yaşayacağız. Dolayısıyla gün içinde konsantrasyon güçlüğü ve baş ağrısı gibi sorunlarla karşılaşabiliriz. Mümkün olduğu kadar çayı çok fazla tüketmemeye çalışacağız sahur önünde. Ne zaman içelim çayı? İftardan sonra. İftarımızı açtıktan sonra ailemizle sohbet ederken çayımızı da alabiliriz çok fazla olmamak kaydıyla."

- İftarda yemek öncesi içilen fazla su tüketimi tokluk hissi oluşturabilir

İftarın su ile açılabileceğini ancak yemekten önce çok fazla su tüketiminin midede şişkinliğe ve doygunluğa neden olabileceğini belirten Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: