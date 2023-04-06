İftardan sonra oluşan şişkinliği bitiriyor! Ramazan’da hazımsızlığın önüne geçmek için...

Diyet Fransızca 'da beslenme rejimi, perhiz, eski Yunanca 'da beslenme veya yaşam tarzı sözcüklerinden türemiş olup hepimize kıtlık alarmları çaldıran bir kelimedir. Sağlıklı beslenme bir nevi diyettir aslında, geçmişten alışkın olduğumuz yasaklar silsilesi zihnimizde; duyduğunda kaç, ardına bile bakma anlamlarına da gelmektedir. Ramazan da diyet yapılır mı sorusuna cevabım evet. Oruç, ruhen ve bedenen hafifleme yaşanması için tutulmalıdır. Mide fesadı geçirmek orucun hiç bir yerinde yazmaz da bulunmazda. Bu sebeple dini vazifemiz gereği bedenimizi dinlendirip, manevi hafiflemek istiyorsak, iftar vakti yemeklere saldırmamalı, bedenimize şifa olacağımıza cefa çektirmemeliyiz. Ramazan da zayıflamak için oruç tutacağım diye yola çıkıp yeterli ve dengeli beslenmezseniz tüm gün susuz kalan bedeniniz uykusuzluk ve açlık ile birleşip sizi amacınız dışında bağışıklığınızı düşürecektir. Oruç tutarken ilk hedef sağlıklı ve dengeli beslenmeli posa alımına dikkat ederek hafiflemek olmalıdır.
İFTAR SONRASI HAZIMSIZLIK
Uzun süren açlıktan sonra mideye birden yüklenmemek 2. Kuraldır. İftar su ile yudum yudum içilerek açılması üzerine 1 adet minik hurma veya 2 adet zeytin yiyerek insülin süreci dengelenmeli ve öğün yemeye akabinde başlanmalıdır. Su içtikten veya çorba içtikten sonra 10-15 dk. ara vermek tüm gün aç olan midede spazm olmasını engelleyecektir. Lokmalar yavaş ve sakin çiğnenmeli sofrada 20 dk. dan uzun kalınmalı hızla yemek yenilmemelidir.
Hızla yenilen yemek insülini hızla yükseltecek, tokluk hissi oluşmayacak ve bitkinlik, halsizlik, uyku sorunu ortaya çıkacaktır. Bununla birlikte geç vakitlerde yatmak, sahura kalmak ve sabah erken kalkmak yani yaşanacak olan uykusuzluk strese sebep olacak, stres altındaki beden fiziksel ve ruhsal açlığıayırt edemeyecek ve aynı kısır döngü yaşanacaktır. Ramazan ayında gece uykusuna dikkat etmeli, sahur vakti uyku bölündüğü halde bile 6 saat uyku alınmış olmalıdır.
Sahura kalkmadan tutulan oruçta kişinin kan şekerini düşürüp, açlık hissini fazlası ile ortaya çıkardığı için sinirlilik, gerginlik ve huzursuzluğa sebebiyet verecektir. Oysaki dinimizin gereği ramazanda tutulan oruç manevi arınmayı da temsil etmektedir. İftarda hızlı yemek yediğinizde yağ ve şeker içeriği yüksek besinlerle beslendiğinizde geçmiş olsun diyerek hızla size yapabileceklerinizden bahsedeceğim.