İftardan sonra oluşan şişkinliği bitiriyor! Ramazan’da hazımsızlığın önüne geçmek için...

Diyet Fransızca 'da beslenme rejimi, perhiz, eski Yunanca 'da beslenme veya yaşam tarzı sözcüklerinden türemiş olup hepimize kıtlık alarmları çaldıran bir kelimedir. Sağlıklı beslenme bir nevi diyettir aslında, geçmişten alışkın olduğumuz yasaklar silsilesi zihnimizde; duyduğunda kaç, ardına bile bakma anlamlarına da gelmektedir. Ramazan da diyet yapılır mı sorusuna cevabım evet. Oruç, ruhen ve bedenen hafifleme yaşanması için tutulmalıdır. Mide fesadı geçirmek orucun hiç bir yerinde yazmaz da bulunmazda. Bu sebeple dini vazifemiz gereği bedenimizi dinlendirip, manevi hafiflemek istiyorsak, iftar vakti yemeklere saldırmamalı, bedenimize şifa olacağımıza cefa çektirmemeliyiz. Ramazan da zayıflamak için oruç tutacağım diye yola çıkıp yeterli ve dengeli beslenmezseniz tüm gün susuz kalan bedeniniz uykusuzluk ve açlık ile birleşip sizi amacınız dışında bağışıklığınızı düşürecektir. Oruç tutarken ilk hedef sağlıklı ve dengeli beslenmeli posa alımına dikkat ederek hafiflemek olmalıdır.