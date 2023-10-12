İlaç gibi meyve! Antikanser etkisi gösteriyor: Günde 5 adet organlarınızı yenilemeye yetecek

Başta A, B, C, E ve K vitaminleri olmak üzere aynı zamanda beta-karoten, manganez, magnezyum, potasyum, kalsiyum, çinko ve demir gibi birçok besini barındıran mürdüm eriğinin faydaları oldukça fazladır. Mürdüm eriği, sindirim ve bağışıklık sisteminin sağlığını da korumada oldukça etkilidir.

Taze olarak tüketebileceğiniz gibi mürdüm eriğini haşlayarak, yemeklere ekleyerek ya da komposto halinde de yiyebilirsiniz.

60 mikrogram K vitamini almak için sadece 5 adet mürdüm eriği tüketmeniz yeterlidir. Bu sayede günlük ihtiyacınız olan miktarın da yarısını karşılamış olacaksınız.

Zengin bir antioksidan deposu olan mürdüm eriğini tüketmek sizi birçok hastalığa yakalanma riskine karşı da korur. Hücresel hasara yol açan serbest radikallerden vücudunuzu korumak için de etkili bileşikler içerir ve aynı zamanda vücuttaki ödemin atılmasına destek olur. Başta enfeksiyonlar olmak üzere birçok rahatsızlığa karşı da etkili bir savaşçıdır.

C vitamini ise bağışıklığı güçlendirmenin yanında saç, cilt, gözler ve eklemler üzerinde de oldukça faydalıdır. Mürdüm eriğinde bulunan C vitamini, saçların ve tırnakların da hızlı ve sağlıklı bir biçimde uzamasına destek olur.

Kabızlık sorunu yaşayanlar için de mürdüm eriği bağırsak hareketliliğini destekler ve aynı zamanda mide problemlerinin de önüne geçer.

MÜRDÜM ERİĞİNİN DİĞER FAYDALARI

İçerdiği bol miktarda C vitamini sayesinde bağışıklığınızı güçlendirir ve sizi hastalıklardan korur.

Mürdüm eriğinin içeriğindeki potasyum da kan basıncını kontrol altında tutarak kalp sağlığını destekler.

Kilo problemi yaşayanlar için de ideal bir tercihtir. Çünkü metabolizmanın hızlanmasını sağlar ve vücutta biriken toksinlerin kolayca atılmasına destek olur.

Mürdüm eriği aynı zamanda zengin bir lif deposudur. Bu sayede sindirim problemlerinin de önüne geçilmesine yardımcı olur.

Zayıflamak isteyenler de kolaylıkla diyet listelerine ekleyebilir. Çünkü kalorisi oldukça düşüktür.

K VİTAMİNİN FAYDALARI

Yağda eriyen K vitamini kanın pıhtılaşmasını engellemede etkili bir besindir. Bu sayede kanın akışkanlığını da optimum seviyede tutar.

Kalp krizi gibi kalp sorunlarını önüne geçer ve kemikleri güçlendirir.

Araştırmalara göre K vitamini eksikliği osteoporoz gibi kemik hastalıklarına davetiye çıkarabilir.

Yine aynı şekilde kemikleri korumaya yardımcı olup kemik yoğunluğunun azalmasına önüne geçtiğini gösteren çalışmalar mevcuttur.

Yeterli K vitamini tüketimi damalarda oluşacak tıkanıklığın önüne geçerek kan basıncını kontrol altında tutar ve kalp sağlığını destekler.

Düzenli olarak yeterli miktarda K vitamini alınması da inme ve felç gibi durumların yaşanma riskini azaltır.

K VİTAMİNİ BAKIMINDAN ZENGİN BESİNLER