İlk sinyalini gözlerde veriyor! Yüksek tansiyonu olanlar için tehlike çanları

Hipertansiyonun en riskli durumlarından biri bu hastalığa sahip olduğunuzu bilmemenizdir. Bunun nedeni, durum çok şiddetli hale gelene kadar neredeyse hiç semptomu olmamasıdır. Yüksek tansiyonu belirlemenin en iyi yolu, düzenli olarak izlemektir. Bunu evde de kontrol edebilirsiniz. Eğer tansiyonunuz çok yüksekse, dikkat etmeniz ve bir doktora görünmenizde fayda var.
GÖZLERDE KIRMIZI LEKELER
Gözlerinizin önündeki kırmızı noktalar yüksek tansiyonun ilk belirtisidir. Bunlara; çatlamış kan damarları neden olabilir. Özellikle gözleriniz uzun bir süre kırmızı kalırsa, gözlerinizi kontrol ettirmenizde fayda var. Aynı zamanda yüksek tansiyon da görme ile ilgili komplikasyonlara yol açabilir. Kan damarlarının duvarlarının kalınlaştığı ve kan akışını kısıtladığı hipertansif retinopati adı verilen bir duruma yol açabilir. Bununla beraber, retina şişebilir ve kan damarları çatlayabilir.
YÜKSEK TANSİYONUN DİĞER BELİRTİLERİ
RİSK FAKTÖRLERİ
Sizi yüksek tansiyon riskine sokabilecek faktörleri bilmek önemlidir. Bunlardan herhangi birine sahipseniz, ilk etapta yüksek tansiyonu önlemek için önlem almaya çalışın. Fazla kiloluysanız veya yeterince egzersiz yapmıyorsanız, yüksek tansiyona sahip olma riskiniz daha yüksek olabilir. Çok fazla tuz yemek ve yeterince meyve ve sebze yememek de sizi riske sokar. Diğer risk faktörleri arasında ise kahve içmek yer alıyor. 65 yaş üstü olmak ve ailede yüksek tansiyon öyküsü olması gibi daha ileri yaş, yüksek tansiyondan kaçınmak için önleyici tedbirler almanız gerektiği anlamına gelir. Yeterince uyumamak da sizi riske sokabilir.
YÜKSEK TASİYON NASIL AZALTILIR?
İşte yüksek tansiyon seviyenizi düşürmek ve daha sağlıklı olmak için bazı sağlıklı ve pratik yaşam tarzı değişikliği ipuçları.