İlk sinyalini gözlerde veriyor! Yüksek tansiyonu olanlar için tehlike çanları

RİSK FAKTÖRLERİ

Sizi yüksek tansiyon riskine sokabilecek faktörleri bilmek önemlidir. Bunlardan herhangi birine sahipseniz, ilk etapta yüksek tansiyonu önlemek için önlem almaya çalışın. Fazla kiloluysanız veya yeterince egzersiz yapmıyorsanız, yüksek tansiyona sahip olma riskiniz daha yüksek olabilir. Çok fazla tuz yemek ve yeterince meyve ve sebze yememek de sizi riske sokar. Diğer risk faktörleri arasında ise kahve içmek yer alıyor. 65 yaş üstü olmak ve ailede yüksek tansiyon öyküsü olması gibi daha ileri yaş, yüksek tansiyondan kaçınmak için önleyici tedbirler almanız gerektiği anlamına gelir. Yeterince uyumamak da sizi riske sokabilir.