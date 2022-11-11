İnsülin direnciyle mücadelenin formülü bulundu! Bu egzersiz şeker hastalarının hayatını değiştiriyor

Önemli düzeyde insülin direnci olan kişilerde önce "prediyabet" adı verilen diyabetin öncesine dair belirtiler ortaya çıkar. İnsülin direncine kalıtsal ve çevresel faktörler neden olabilir. Egzersiz bu rutinde, ayrıca insülin duyarlılığını kötüleştirebilir veya iyileştirebilir. İşte insülin direnciyle mücadele etmenin yöntemi;
HIIT: YÜKSEK YOĞUNLUKLU ARALIKLI ANTRENMAN
Metabolik bozukluk yaşanması durumunda dikkate alınması gereken faktörlerden biri, egzersiz yoğunluğudur. HIIT ise bu noktada; düzenli rutinine dahil edilmesi gereken egzersizlerden birine dönüşüyor. Fakat kayda değer faydalar sağlamak için haftada 2-3 kez 20 ila 25 dakika egzersiz yapılması gerekiyor.
HIIT egzersizi yapılırken eforun çoğunu gerçekleştiren tip 2 kas lifleridir. Bu egzersiz, kasları yakıt olarak kullanmak için kan şekerini tüketmeyi teşvik ediyor.
Sonuç olarak; kan şekeri seviyelerinin düşüşü sağlanır. Gerçekten merak uyandıran bir diğer unsur; insülin olsun ya da olmasın kan şekerini dengeleyebilmesidir. Bu nedenle Tip 1 diyabete sahip kişiler de bu durumdan faydalanabilmesidir.
MÜMKÜN OLDUĞUNCA YÜRÜYÜŞ YAPIN
Gün boyunca hareketli kalmak, insülin seviyelerinin dengelenmesine yardımcı olur. Egzersiz düzeylerinden bağımsız olarak hastalık için bir risk faktörü olmasının yanı sıra, uzun süreli hareketsizlik, azalmış insülin duyarlılığı ile bağlantılıdır. Hareketsizlik, uzun süre ekran karşısında oturma, yüksek ölüm oranları ve tip 2 diyabet ile bağlantılıdır.
Sıklıkla yürüyüş yapmak, bu sorunlarla savaşmanıza yardımcı olabilir. Günde en az 10.000 adım yürümeyi hedeflemek, etkili bir sonuç almanızı sağlayacaktır. Tercihen günün sonunda veya sabahları tek seferde değil, gün boyunca kademeli olarak bu rakama ulaşabilirsiniz.
AĞIRLIK ANTRENMANLARINI DENEYEBİLİRSİNİZ
Hem insüline bağımlı hem de insülinden bağımsız glikoz emilimini artırarak, ağırlık çalışması insülin duyarlılığını artırır. Glikozun kan dolaşımından kaslara akmasını mümkün kılmak için taşıyıcı olması sayesinde insülin dengelenir.
Ayrıca ağırlık kaldırmak, yağsız vücut kütlenizi artırarak daha uzun ömür, hızlanan bir metabolizma ve gelişmiş insülin duyarlılığı dahil olmak üzere birçok olumlu etkisi bulunur.
KOŞUYA ÇIKMAK OLDUKÇA ETKİLİ SONUÇLAR ÇIKARABİLİR
Koşu, kasların glikojen veya karbonhidrat rezervlerini tüketir. Düzenli dayanıklılık egzersizinin ürettiği çeşitli metabolik adaptasyonlar sağayan etkili bir egzersiz tipidir. Üstelik daha dirençli bir vücut sağlayan bu egzersiz, gelişmiş bağışıklık sistemi sunan daha sağlıklı hücreleri ve artan insülin duyarlılığını içerir. Bu durumda ise; kan şekeri tepkisinin arttırmak için en iyi sonuçları ortaya çıkarır.
Diyetinizi de göz önünde bulundurduğunuzdan emin olun. Bu egzersizlerin yanı sıra şeker hastalarına uygun besinler de tüketmelisiniz.