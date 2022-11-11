İnsülin direnciyle mücadelenin formülü bulundu! Bu egzersiz şeker hastalarının hayatını değiştiriyor

Önemli düzeyde insülin direnci olan kişilerde önce "prediyabet" adı verilen diyabetin öncesine dair belirtiler ortaya çıkar. İnsülin direncine kalıtsal ve çevresel faktörler neden olabilir. Egzersiz bu rutinde, ayrıca insülin duyarlılığını kötüleştirebilir veya iyileştirebilir. İşte insülin direnciyle mücadele etmenin yöntemi;

HIIT: YÜKSEK YOĞUNLUKLU ARALIKLI ANTRENMAN

Metabolik bozukluk yaşanması durumunda dikkate alınması gereken faktörlerden biri, egzersiz yoğunluğudur. HIIT ise bu noktada; düzenli rutinine dahil edilmesi gereken egzersizlerden birine dönüşüyor. Fakat kayda değer faydalar sağlamak için haftada 2-3 kez 20 ila 25 dakika egzersiz yapılması gerekiyor.

HIIT egzersizi yapılırken eforun çoğunu gerçekleştiren tip 2 kas lifleridir. Bu egzersiz, kasları yakıt olarak kullanmak için kan şekerini tüketmeyi teşvik ediyor.

Sonuç olarak; kan şekeri seviyelerinin düşüşü sağlanır. Gerçekten merak uyandıran bir diğer unsur; insülin olsun ya da olmasın kan şekerini dengeleyebilmesidir. Bu nedenle Tip 1 diyabete sahip kişiler de bu durumdan faydalanabilmesidir.