İntrauterin Nedir? Tıp Dilinde ve Gebelikte İntrauterin Ne Anlama Gelir?

İntrauterin nedir sorusuna yüzeysel cevap arıyorsanız tıp terimleri sözlüğünden istifade edebilirsiniz. Bahse konu terim genellikle kadın doğum uzmanlarının ağzından duyulur. Peki İntrauterin gebelik ne demek? İntrauterin yerleşimli şeklinde de bu terimin kullanıldığı dikkat çeker. Söz konusu terimin İntrauterin yerleşimli bebek şeklinde kullanıldığı da görülür. İntrauterin yerleşimli ne demek sorusunun cevabı yazımızın devamında.

İntrauterin Nedir?

İntrauterin, tıp literatüründe olan bir terimdir. Bebeğin anne karnında olması gereken bir büyüklüğü vardır. Bebeğin bu büyüme oranının altında kalması halinde intrauterin yerleşimli bebek söz konusudur. Bu terim hamile kadınların doktor muayenesinde ortaya çıkan bir durumdur.

İntrauterin bebek, bebeğin istenen büyüklükte olmadığını ifade etmek için kullanılır. Söz konusu kelime aynı zamanda bebeğin gelişiminin durdurulduğunu da ifade eder. Bu durumda anne adayı bebeği için endişe edebilir. Doktorun tedavi programı ile duruma müdahale edilmesi mümkündür.

İntrauterin Yerleşimli Ne Demek?

İntrauterin özellikle anne adayları tarafından merak edilen bir terimdir. Annenin karnında bulunan bebek istenen büyüme hızına sahip değilse bu durumdan bahsedilebilir. Anne karnındaki bebeğin hangi trimester döneminde hangi boyutta olması gerektiği bellidir. Belirlenen orandan sapma halinde bebeğin gelişimi için bir kısım tedbirler alınabilir. Gerekli vitamin takviyesi ve doktor tavsiyeleri ile bebeğin gelişimi normal seviyeye getirilebilir. Rutin hamilelik kontrolünde yapılan ultrason görüntülerinde bu durum tespit edilebilir. Bebeğin intrauterin olup olmadığına karar verecek olan kadın doğum doktorudur.