İşitme kaybında ’ilk 3 gün uyarısı’! Meğer hepimizin yaptığı bu hata kalıcı duyma kaybına neden oluyormuş...



"GENÇ NÜFUSTA ANİ İŞİTME KAYIPLARINA DİKKAT EDİN"

Özellikle genç nüfusta ani işitme kayıpları görülebildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Güneş, "Neden olarak viral enfeksiyonlar, stres suçlanıyor. İnsanlar bir uyanıyor sabah veya gün içerisinde bir anda telefonu kulağına götürdüğünde fark ediyor ki duymuyor. Belki beş dakika ya da bir gün öncesi duyuyordu. Bu insanlara özellikle vermek istediğim bir mesaj var. Bizim bu grup hastalarda işitme kaybını fark ettiği andan itibaren aradan geçen süreyle tedavideki başarımız azalıyor. İlk üç gün de en başarılı olduğumuz dönem. Üç günden sonra, birinci haftaya kadar biraz daha düşük başarı, birinci haftadan sonra üçüncü haftaya kadar daha düşük bir başarı sonucu ortaya çıkıyor. Birinci ay sonrasıysa istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç ortaya çıkmıyor. Bu yüzden bu durumlarda hemen bir KBB uzmanına gidin" uyarısında bulundu.