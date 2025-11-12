İyi geliyor sanıyorsunuz ama cildinizi yakıyor! Uzmanlar kışın en sık yapılan 3 hatayı söyledi

Soğuk havaların kendini hissettirmeye başladığı günlerde uzmanlar cilt sağlığı hakkında da uyarılarda bulunuyor. Kışın farkında olmadan yapılan bu hataların cildi daha korunmasız hale getirdiğini söyleyen uzmanlar bakın ne gibi önerilerde bulundu...
Prof. Dr. Müge Güler Özden, yaklaşan kış ayları öncesinde vatandaşları cilt sağlığı konusunda uyardı. Soğuk ve kuru havanın cilt bariyerini zayıflattığını belirten Özden, özellikle egzama hastalarının bu dönemde dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Cilt kuruluğuna karşı nemlendirici kullanımının önemine değinen Özden, "Soğuk zamanlarda cilt kuruluğu artar. Sabahları serum veya tonik sonrası hyaluronik asit içeren nemlendirici sürülmesini öneriyoruz. Akşam saatlerinde ise retinol ve C vitamini içeren bakım ürünleri kullanılabilir" diye konuştu.
"CİLDİN KURUMASI HASTALIĞIN ALEVLENMESİNE NEDEN OLUR"
Egzama hastalarına da özel uyarılarda bulunan Özden, "Kuru ve soğuk hava egzama hastalarına iyi gelmez. Cildin kuruması hastalığın alevlenmesine neden olur. Bu nedenle sıcak duş almak, soba başında uzun süre oturmak ve sıcak ortamlarda bulunmak egzama şikayetlerini artırır. Kat kat giyinmek de terlemeye yol açarak mantar gibi cilt hastalıklarını tetikleyebilir" şeklinde konuştu.
"ÖZELLİKLE ÇOCUKLARDA UYKU BOZUKLUKLARI VE OKUL BAŞARISINDA DÜŞÜŞE YOL AÇABİLİR"
Egzamanın genetik bir zeminde geliştiğini ancak çevresel faktörlerden de etkilendiğini belirten Özden, "Stres hastalığı alevlendirir. Aynı zamanda hastalığın kendisi de stres kaynağı olabilir. Özellikle çocuklarda uyku bozuklukları ve okul başarısında düşüşe yol açabilir. Bu yüzden alevlenme dönemlerinde sadece krem değil, sistemik tedaviler de gerekebilir" ifadelerini kullandı.