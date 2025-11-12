İyi geliyor sanıyorsunuz ama cildinizi yakıyor! Uzmanlar kışın en sık yapılan 3 hatayı söyledi

Kış aylarında ciltteki kuruluk, kaşıntı ve kızarıklık şikayetleri artıyor. Soğuk havadan korunmak için yaptığımız bazı eylemler cildi rahatlatmak yerine daha da tahriş ediyor. Uzmanlara göre, sıcak su ve sıcak ortamlar cildin koruyucu bariyerini zayıflatıyor, özellikle de egzama gibi hassasiyetleri tetikliyor. İşte kışın cilt sağlığını tehdit eden 3 büyük hata…

Soğuk havaların kendini hissettirmeye başladığı günlerde uzmanlar cilt sağlığı hakkında da uyarılarda bulunuyor. Kışın farkında olmadan yapılan bu hataların cildi daha korunmasız hale getirdiğini söyleyen uzmanlar bakın ne gibi önerilerde bulundu...

Prof. Dr. Müge Güler Özden, yaklaşan kış ayları öncesinde vatandaşları cilt sağlığı konusunda uyardı. Soğuk ve kuru havanın cilt bariyerini zayıflattığını belirten Özden, özellikle egzama hastalarının bu dönemde dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Cilt kuruluğuna karşı nemlendirici kullanımının önemine değinen Özden, "Soğuk zamanlarda cilt kuruluğu artar. Sabahları serum veya tonik sonrası hyaluronik asit içeren nemlendirici sürülmesini öneriyoruz. Akşam saatlerinde ise retinol ve C vitamini içeren bakım ürünleri kullanılabilir" diye konuştu.