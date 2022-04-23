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Kabızlığın şifası karnıyarıkotu tohumunda! Dakikalar içerisinde...

Kabızlık, günlük yaşamda dönem dönem yaşanabilen ve yaşam kalitesini büyük oranda düşüren bu sorun. Fakat bu problemi çözmenin yolları ise doğada gizli. Düzenli tüketimi ve doğru kullanımları ile birçok besin kabızlık sorununu çözebilir. Uzman Diyetisyen Beste Yener konu hakkında bilgiler verdi.

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Giriş Tarihi: 23.04.2022 12:55
Kabızlığın şifası karnıyarıkotu tohumunda! Dakikalar içerisinde...
EPSOM TUZU: Aç karna 1 su bardağı suya 1 tatlı kaşığı epsom tuzu içilmelidir.
KARNIYARIK OTU TOHUMU: Aç karna 1 bardak sıcak suya 1 yemek kaşığı karnıyarık otu tohumu karıştırıp içilmelidir.
Karışımlar
*1 şişe maden suyu Yarım su bardağı yoğurt Yarım limon suyu 1 çay kaşığı kuru nane
*4 bardak su 1 yeşil elma 1 limon 1 çay kaşığı tarçın 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı zencefil 1 tatlı kaşığı yeşil çay 1 şişe maden suyu
*Kuru erikler kaynatılıp suyu sabah ve akşam içilmelidir.

*6 adet kuru kayısı 5 adet kuru erik 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi 1 tatlı kaşığı zeytinyağı 5) 1 çay kaşığı çörekotu yağı yarım çay kaşığı zencefil 1 tatlı kaşığı bal 1 yemek kaşığı sirke
Tüm bu işlemleri uygulamadan önce mutlaka uzman doktorunuza başvurmayı ihmal etmeyin.
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