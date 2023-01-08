Kabızlık deyip geçmeyin! Bu hastalığın sinyali...

Bu belirtiler ve belirtilerin şiddeti kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Yalnızca belirtilerden yola çıkarak yumurtalık kistini teşhis etmek zordur. Bu yüzden yumurtalık kistinden şüphelenen hastalar mutlaka bir kadın doğum uzmanına başvurulmalıdır. Böylece yumurtalık kistleri kesin olarak teşhis ve tedavi edilebilirler.

YUMURTALIK KİSTİ TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Yumurtalık kisti tedavisi birçok şekilde gerçekleşebilir. Bu tedavinin nasıl ve hangi şartlar altında gerçekleşeceğine doktor tarafından karar verilir. Karar sürecinde hastanın detaylı muayeneleri yapılır, yumurtalık kistleri incelenir, hastanın şikâyetleri ve tedaviden beklentileri dinlenir. Böylece hastaya en uygun tedavi yöntemi seçilmiş olur. Yumurtalık kistleri çoğu zaman düzenli doktor kontrolü ve ilaç tedavisi ile tedavi edilirler. Böylece gelişimleri yakından takip edilir ve hastanın şikâyetleri hafifletilir.

Kapalı yumurtalık kisti ameliyatı da yumurtalık kistlerinin tedavisinde sıkça tercih edilen bir operasyondur. Bu operasyon ile hastanın yumurtalıklarında yer alan kistler başarılı bir şekilde alınabilir.