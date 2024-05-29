Kadınlarda 3 kat daha fazla görülüyor! Görme kaybına sebep olabilir...

"Başlangıçta 'miyelin' adı verilen sinir kılıf proteininde kayıp ile seyreden MS, tedavi edilmezse beyin hücrelerinde kayba ve zamanla engelliliğe yol açabiliyor. Bu nedenle MS'in erken tanı alması ve tedavi edilmesi çok büyük önem arz ediyor. MS şüphesi olan hastaların en kısa sürede bir nöroloji doktoruna muayene olmaları gerekiyor. MS hastalığını tamamen ortadan kaldıran bir tedavi yöntemi bulunmasa da günümüzde hastalığı kontrol altına almak, atak sıklığını ve engellilik gelişim riskini azaltmak mümkün oluyor. MS tanısı konulan hastalarda, hastalığın şiddetine göre çeşitli tedavi yöntemleri bulunuyor."