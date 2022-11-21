Kahvaltı tabaklarındaki "lezzetli düşman": Metabolizmayı yerle bir ediyor, hastalıkları ortaya çıkarıyor

Vücudun gün içerisinde alması gereken beslenme değerlerinden düşük bir kahvaltı seçeneği, aynı zamanda kan şekerinde de ani yükselmeye yol açıyor. Fakat bu noktada sağlık uzmanlarının ne pahasına olursa olsun kaçınmanız gerektiği bir kahvaltalık olduğuna dair uyarıları bulunuyor: kahvaltılık gevrekler.
Pratik bir kahvaltı seçeneği olması sebebiyle kahvaltılık gevrek tüketimi, büyük riskleri de beraberinde getiriyor. Beslenme Terapisti Varsha Khatri, kan şekerindeki ani yükselemelerden yavaşlamış metabolizmaya kadar birbirinden farklı zara neden olduğunu vurguluyor.
KAHVALTI GEVREĞİ
Bir kase mısır gevreği tüketmek çok hızlı ve kolay bir seçenek olarak kilo vermeye çalışıyorsanız, mısır gevreği alışkanlığınızı acilen bırakmanız gerekebilir. Tam tahıllarla yapılsa da bazı kahvaltılık gevreklerin içeriğindeki yoğun şeker, kahvaltı için riskli seçeneklerden birine dönüşmesine neden oluyor.
Khatri, metabolizma üzerindeki bu etkisi nedeniyle kahvaltılık gevreklerde değişim olması gerektiğine dair önemli vurgularda bulunuyor. Üstelik "düşük şekerli" olduğu varsayılan gevrekler de bu ürünleri masum haline getirmiyor. Bunun sebebi ise; aslında yüksek oranda ilave tatlandırıcı içeriyor.
PEKİ MISIR GEVREĞİ GİBİ YÜKSEK ŞEKERLİ KAHVALTILIK YİYECEKLER YEMENİN TEHLİKELERİ NELERDİR?
Birincisi, kan şekeriniz muhtemelen yükselecek ve bu da günün ilerleyen saatlerinde şeker isteklerinin artmasına neden olacaktır. Khatri bunu şöyle açıklıyor: "Güne şeker/tatlandırıcı oranı yüksek herhangi bir şeyle başladığınızda, gün boyunca canınız şeker veya diğer tatlı yiyecekleri çeker; " İşlenmiş şekerin genel sağlığınız için iyi olmadığını hepimiz biliyoruz ve özellikle birkaç kilo vermek istiyorsanız kötüdür.
Bu kan şekeri yükselmelerine, isteklere ve aşırı yemeye ek olarak, mısır gevreği gibi işlenmiş yiyecekler de kalorileri depolarken vücudunuza çok az besin değeri sağlar. Tahıl neredeyse hiç lif veya protein içermediğinden, vücudunuz onları sindirdiğinizde "neredeyse hiç kalori yakmaz" ve bu da zamanla metabolizmanıza ciddi bir zarar verebilir. Artı, bu doygunluk eksikliği, istek ve aşırı yeme sorununu daha da kötüleştirecektir. Genel olarak, zayıflamaya ve formda kalmaya çalışan herkes için bir kabus.
Gerçekten aceleniz varsa ve hızlı bir tahıl gevreği seçmeniz gerekiyorsa, iyi miktarda tam tahıl ve lif sunan çeşitleri seçmek her zaman en iyi seçeneğinizdir. Aslında, hızlı tempolu sabahlar için elinizin altında bulundurabileceğiniz kendi doğal şekerli granolanızı yapmak, vücudunuza neler olup bittiğini kontrol altında tutmanın harika bir yoludur. İlk başta markette sepetinize bir kutu mısır gevreği atmaktan biraz daha fazla çaba gerektirse de, sonunda buna değecektir!