Kahvaltı tabaklarındaki "lezzetli düşman": Metabolizmayı yerle bir ediyor, hastalıkları ortaya çıkarıyor

Khatri, metabolizma üzerindeki bu etkisi nedeniyle kahvaltılık gevreklerde değişim olması gerektiğine dair önemli vurgularda bulunuyor. Üstelik "düşük şekerli" olduğu varsayılan gevrekler de bu ürünleri masum haline getirmiyor. Bunun sebebi ise; aslında yüksek oranda ilave tatlandırıcı içeriyor.

PEKİ MISIR GEVREĞİ GİBİ YÜKSEK ŞEKERLİ KAHVALTILIK YİYECEKLER YEMENİN TEHLİKELERİ NELERDİR?

Birincisi, kan şekeriniz muhtemelen yükselecek ve bu da günün ilerleyen saatlerinde şeker isteklerinin artmasına neden olacaktır. Khatri bunu şöyle açıklıyor: "Güne şeker/tatlandırıcı oranı yüksek herhangi bir şeyle başladığınızda, gün boyunca canınız şeker veya diğer tatlı yiyecekleri çeker; " İşlenmiş şekerin genel sağlığınız için iyi olmadığını hepimiz biliyoruz ve özellikle birkaç kilo vermek istiyorsanız kötüdür.