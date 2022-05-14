Kahvaltıdan önce kahvenizi içerseniz bakın ne oluyor!

Kan şekerinizi yükselten ya da size güçlü kaygı atakları yaşatan uyanır uyanmaz kahve içme alışkanlığı kahvaltıdan sonra yapmak ise yaşam kalitenizi arttıracak ve daha sağlıklı olmanızı sağlayacak.İşte kahvaltıdan önce kahve içerseniz başınıza gelebilecek sorunlar...

Birçok kişi güne kahve olmadan başlama düşüncesine bile tahammül edemezken aslında bu zararlı bir alışkanıktır. Sabah kalktıktan sonra ilk tükettiğiniz şey kahve ise bu kan şekeri seviyenizin yüzde 50 oranında artmasına neden olabilir.

Ancak bu, her zaman içtiğiniz kahveyi bir kenara bırakıp kafeinsiz kahveye geçmeniz gerektiği anlamına gelmiyor. Araştırmalar kahvenizi kahvaltıdan sonra içmenin zararlı etkilerini azalttığını gösteriyor. Bu nedenle önce kahvaltınızı yapıp ardından kahvenizi rahatça içebilirsiniz.

BACAK KRAMPLARINA NEDEN OLUR

Herkesin arada bir kötü geçen bir gecesi olabilir ancak ertesi sabah uykunuzu açmak için kahve içmeniz bu durumu çok daha kötü hale getirebilir. Sabah kalkar kalkmaz içilen kahve, içerisinde barındırdığı kafein nedeniyle kan şekeri seviyenizi oldukça yükselterek sizi gece boyunca uyutmayacak ayak kramplarına neden olabilir.