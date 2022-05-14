Kahvaltıdan önce kahvenizi içerseniz bakın ne oluyor!

Kan şekerinizi yükselten ya da size güçlü kaygı atakları yaşatan uyanır uyanmaz kahve içme alışkanlığı kahvaltıdan sonra yapmak ise yaşam kalitenizi arttıracak ve daha sağlıklı olmanızı sağlayacak.İşte kahvaltıdan önce kahve içerseniz başınıza gelebilecek sorunlar...
KAN ŞEKERİ SEVİYENİZİ ETKİLER
Birçok kişi güne kahve olmadan başlama düşüncesine bile tahammül edemezken aslında bu zararlı bir alışkanıktır. Sabah kalktıktan sonra ilk tükettiğiniz şey kahve ise bu kan şekeri seviyenizin yüzde 50 oranında artmasına neden olabilir.
Ancak bu, her zaman içtiğiniz kahveyi bir kenara bırakıp kafeinsiz kahveye geçmeniz gerektiği anlamına gelmiyor. Araştırmalar kahvenizi kahvaltıdan sonra içmenin zararlı etkilerini azalttığını gösteriyor. Bu nedenle önce kahvaltınızı yapıp ardından kahvenizi rahatça içebilirsiniz.
BACAK KRAMPLARINA NEDEN OLUR
Herkesin arada bir kötü geçen bir gecesi olabilir ancak ertesi sabah uykunuzu açmak için kahve içmeniz bu durumu çok daha kötü hale getirebilir. Sabah kalkar kalkmaz içilen kahve, içerisinde barındırdığı kafein nedeniyle kan şekeri seviyenizi oldukça yükselterek sizi gece boyunca uyutmayacak ayak kramplarına neden olabilir.
CİLDİNİZİ KURUTUR
Kahve, içerisinde bulunan kafein nedeniyle güçlü bir idrar söktürücü görevi görür. Kararında tüketilen kahve bu anlamda bir zarar vermese de fazla kahve tüketimi vücutta aşırı su kaybına neden olarak dehidrasyon yaşamanızla sonuçlanabilir. Bu nedenle kahvenin vücudunuza kaybettirdiği suyu almaya özen göstererek cildinizin kurumasını da engelleyebilirsiniz.
YOĞUN KAYGI HİSSETMENİZE NEDEN OLUR
Sabah uyandığınızda stres hormonu olarak adlandırılan kortizol, en yüksek seviyede bulunmaktadır. Kahvaltıdan önce tüketilen kahve, kortizol ile birlikte tepkimeye girerek vücudunuzun da daha fazla stres hissetmesine neden olabilir. Uyandıktan sonra kahve için bir saat beklemek ve kahve içmeden önce bol su tüketmek sağlığınız açısından daha faydalıdır.