Kalbiniz için koruma kalkanı oluyor! "Haftada 2 kez..."

HER ŞEYİ DEĞİŞTİRMEK MÜMKÜN

Aile öyküsü dışında her şeyi değiştirerek, kalp sağlığının korunabileceğini dile getiren Prof. Dr. Okuyan, şöyle dedi: "Kalp sağlığını korumak için aslında ilaç dışı yaşam tarzı değişiklikleri çok önemli. Biz, kalp krizi riskini ve kalp damar sistemi hastalığı riskini önlemek adına ilk yapılması gereken şeyin her zaman, yaşam tarzı değişikliğinde yattığını savunan bir hekim grubuyuz. Kalp krizleri ve kalp damar hastalıkları için iyi bilinen risk faktörleri var. Bunların en başında sigara, yüksek kolesterol, obezite, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, aile öyküsü ve stres geliyor."