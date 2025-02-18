Kalbiniz için koruma kalkanı oluyor! "Haftada 2 kez..."

STRESTEN UZAK DURUN

"SADECE aile öykünüzü, genetik altyapınızı değiştiremiyorsunuz" diyen Prof. Dr. Okuyan, şunlara dikkat çekti: "Yani kaç yaşında olduğunuzu ya da hangi anne babadan, nasıl bir genetik kodlamayla doğduğunuzu değiştiremezsiniz. Ama sigarayı bırakabilirsiniz. Çok stresliyseniz stresten uzak durmanın yollarını arayabilirsiniz. Kiloluysanız kilo verebilirsiniz. Hareketsiz bir yaşamınız varsa egzersize başlayabilirsiniz. Dolayısıyla şekerinizi, tansiyonunuzu kontrol altına alır; tuz tüketiminizi azaltırsınız."

HAFTADA 2 KEZ BALIK TÜKETİN

PROF. Dr. Okuyan, kalp sağlığı için şu önerilerde bulundu:

Lifli yiyeceklerin, besinlerin çoğu faydalıdır. Avokado da bunlardan biridir; yağ dengesi ve lif dengesi çok iyidir.

Baklagillerden tutun da her türlü taze, yeşil yapraklı sebzeye kadar hepsi kalp sağlığı için çok faydalıdır.

Omega-3 kalp sağlığı için çok önemli. Haftada en az 2 kez balık tüketilmesini şiddetle öneriyoruz. Çünkü balık, içerdiği Omega-3, dengeli yağ dağılımları ve iyi bir protein kaynağı olması nedeniyle kalp için gerçekten güçlü bir besindir.

Pişirme tekniği olarak, ızgara veya buğulama yöntemlerini tavsiye ediyoruz.