Kalbinize adeta kalkan oluyor! Günde 3 fincan yetiyor...

ÇAY, ŞEKER VE KOLESTEROL DENGESİNE DE KATKI SAĞLIYOR

Yeni araştırma, çayın sadece tansiyona değil, kan şekeri ve insülin yönetimine de iyi geldiğini ortaya koydu. Bu da özellikle diyabet veya diyabet riski taşıyan bireyler için önemli bir avantaj sağlıyor. Ayrıca siyah çayın yüksek flavonoid içeriği, kolesterolü dengelemede etkili bir rol oynuyor.