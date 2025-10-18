Kalbinize adeta kalkan oluyor! Günde 3 fincan yetiyor...

Yeni bilimsel araştırmalar, sabahları içtiğimiz bir fincan sıcak çayın sadece ruhumuzu değil, kalbimizi de koruyabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar, düzenli çay tüketiminin kan basıncını düşürdüğünü, kolesterolü dengelediğini ve kalp-damar hastalıkları riskini azaltabileceğini söylüyor.
ÇAYIN KALP DOSTU BİLEŞENİ: FLAVONOİDLER
Tim Bond, "Çayın kalbe iyi geldiği uzun süredir biliniyordu. Ancak Frontiers in Nutrition dergisinde yayımlanan yeni çalışma, bu faydaları bilimsel olarak da netleştirdi" dedi.
Araştırma, çayın içerdiği flavan-3-ol adlı polifenollerin kan basıncını düşürmeye, kolesterolü iyileştirmeye ve tip 2 diyabet riskini azaltmaya yardımcı olduğunu gösteriyor. Uzmanlara göre bu bileşenler, kalp-damar hastalıklarından ölüm riskini %13 oranında düşürebiliyor.
4 FİNCAN ÇAY, KALP KRİZİ RİSKİNİ AZALTABİLİR
Çay, İngiliz diyetinde flavonoidlerin en büyük kaynağını oluşturuyor. Çay içenler günde ortalama 698 mg flavonoid alırken, içmeyenlerde bu miktar yalnızca 33 mg. Amerikan Beslenme Derneği, günlük 400–600 mg flavan-3-ol alımını öneriyor. Bu da yaklaşık 3–4 fincan çaya denk geliyor.
Dr. Bond, "Günde bir fincan çay fazladan içmek bile kalp-damar hastalıklarından ölüm riskini %4 azaltabiliyor" diyerek bu basit alışkanlığın önemine dikkat çekti.
ÇAY, ŞEKER VE KOLESTEROL DENGESİNE DE KATKI SAĞLIYOR
Yeni araştırma, çayın sadece tansiyona değil, kan şekeri ve insülin yönetimine de iyi geldiğini ortaya koydu. Bu da özellikle diyabet veya diyabet riski taşıyan bireyler için önemli bir avantaj sağlıyor. Ayrıca siyah çayın yüksek flavonoid içeriği, kolesterolü dengelemede etkili bir rol oynuyor.
UZMANLARDAN ÇAĞRI: "GÜNDE 3–4 FİNCAN ÇAY YETERLİ"
1.000 Britanyalıyla yapılan bir ankette katılımcıların üçte ikisi kalp sağlığını önemsediğini belirtse de yalnızca üçte biri çayın bu konuda faydalı olduğunu biliyor. Dr. Bond, "Aslında kalbimizi korumak için her gün içtiğimiz çaydan daha basit bir adım yok" diyerek günde 3–4 fincan çay içmenin önemini vurguladı.