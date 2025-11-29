Haberler Roza Haberleri Sağlık Haberleri Kalçanızın şekli tip 2 diyabet habercisi olabilir!

Kalçanızın şekli tip 2 diyabet habercisi olabilir!

Yeni bir araştırma, kalçadaki gluteus maximus kasının şeklinin, tip 2 diyabet geliştirme riskini öngörebileceğini ortaya koydu. Westminster Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada, daha yüksek fiziksel uygunluk seviyelerinin daha belirgin gluteus maximus kas yapısıyla ilişkili olduğu tespit edilirken, yaşlanma, halsizlik ve uzun süreli oturma alışkanlıklarının kas incelmesine yol açtığı belirlendi.

Giriş Tarihi: 29.11.2025 15:52 Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 15:57
ABONE OL
KALÇANIZIN ŞEKLİ TİP 2 DİYABET HABERCİSİ OLABİLİR!

Araştırmacılar, 61.000'den fazla İngiltere Biyobankası katılımında manyetik rezonans görüntüleme (MRG) 3D haritalama yöntemi kullanarak, diyabet ile ilişkili cinsiyete özel kas değişimlerini inceledi. Analiz, diyabetli erkeklerde genel kas küçülmesi görülürken, kadınlarda kaslarda yağ infiltrasyonu nedeniyle büyüme gözlendiğini ortaya koydu.

Uzmanlar, kan şekerini düzenlemek ve uzun vadede çeşitli sağlık sorunlarını azaltmak için kas kütlesinin korunmasının önemine dikkat çekiyor. Basit aktiviteler bile kas sağlığı üzerinde etkili olabiliyor; merdiven çıkmak, çömelme ve lunge gibi egzersizler, gluteus maximus kasını güçlendirmeye yardımcı olabiliyor.

Araştırma, özellikle yaşla birlikte kas kütlesinin korunmasının, tip 2 diyabet riskini azaltmada önemli bir rol oynadığını vurguluyor. Günlük yaşamda aktif olmanın ve uzun süre oturmaktan kaçınmanın, kalça kasları başta olmak üzere genel kas sağlığı açısından kritik olduğu ifade ediliyor.