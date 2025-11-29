Kalçanızın şekli tip 2 diyabet habercisi olabilir!

Araştırmacılar, 61.000'den fazla İngiltere Biyobankası katılımında manyetik rezonans görüntüleme (MRG) 3D haritalama yöntemi kullanarak, diyabet ile ilişkili cinsiyete özel kas değişimlerini inceledi. Analiz, diyabetli erkeklerde genel kas küçülmesi görülürken, kadınlarda kaslarda yağ infiltrasyonu nedeniyle büyüme gözlendiğini ortaya koydu.

Uzmanlar, kan şekerini düzenlemek ve uzun vadede çeşitli sağlık sorunlarını azaltmak için kas kütlesinin korunmasının önemine dikkat çekiyor. Basit aktiviteler bile kas sağlığı üzerinde etkili olabiliyor; merdiven çıkmak, çömelme ve lunge gibi egzersizler, gluteus maximus kasını güçlendirmeye yardımcı olabiliyor.

Araştırma, özellikle yaşla birlikte kas kütlesinin korunmasının, tip 2 diyabet riskini azaltmada önemli bir rol oynadığını vurguluyor. Günlük yaşamda aktif olmanın ve uzun süre oturmaktan kaçınmanın, kalça kasları başta olmak üzere genel kas sağlığı açısından kritik olduğu ifade ediliyor.