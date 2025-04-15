Kalp gribine dikkat! Kalp krizine benziyor ama...

Kalp krizinin genellikle aniden ve belirti vermeden meydana geldiğini söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Fatih Karakaş, 'sessiz ama tehlikeli bir düşman' olarak tanımladığı kalp hastalıkları nedeniyle her yıl dünya genelinde 18 milyon, Türkiye'de ise 200 bin kişinin hayatını kaybettiği bilgisini verdi.

Kalp hastalıklarının ülkemizdeki en önemli sağlık sorunu olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Karakaş, "Ülkemizde her 4 kişiden birisi hayatının bir döneminde kalp hastalığı ile karşılaşmaktadır. Kalp damar tıkanıklıkları, özellikle belirti vermeden devam eder. Bu çok erken yaşlarda başlayan bir süreçtir. Damarımız içerisinde oluşan plaklar herhangi bir şey hissettirmeden ilerleyerek damarların tıkanmasına neden olur. Yüksek kan basıncı, kontrolsüz kan şekeri, yüksek kan yağları bu durumun daha da hızlı ilerlemesine neden olur. Ne yazık ki birçok kişi bu sürecin farkına varamaz ve hayatına devam eder" diye konuştu.



"KALP KRİZİNİN GÖĞÜS AĞRISI, NEFES DARLIĞI, ÇARPINTI GİBİ BELİRTİLERİ OLABİLİR"

Kişilerin, belirgin bir rahatsızlık hissetmedikleri için de bir kalp krizi anında belirtileri her zaman fark etmediklerini söyleyen Doç. Dr. Karakaş, "Kalp krizleri genellikle aniden olur. Öncesinde belirtiler olabileceği gibi belirti vermeden de gelebilir, aniden meydana geldiği zaman göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, aşırı yorgunluk olabilir. Bazı insanlarda bunlar biraz daha hafiftir. Bazı insanlar biraz daha belirgin hissedebilir. Burada önemli olan normalden farklı bir rahatsızlık hissedildiği zaman bunun önemsiz ya da hafif bir sorun olarak görülüp geçiştirilmemesidir. Çünkü kalp krizleri eğer zamanında müdahale edilmezse kalp kaslarına kalıcı hasar verebilir ve ölümle sonuçlanabilir" dedi. Karakaş kalp krizinin birçok nedeni olduğuna dikkat çekerek, "Son dönemlerde bunları biraz daha sık görmeye başladık. Aslına bakarsanız kalp krizleri çok uzun süreden beri devam eden durumlardır. Biraz farkındalığımızın artması da var ama son dönemlerde biraz daha sık duymaya başladığımız için mutlaka bu konuda hassas ve dikkatli davranmamız lazım" diye konuştu.





"VİRÜSLER KALBİMİZİ ETKİLEYEBİLİR"

Doç. Dr. Karakaş, kalp krizinin yanında kalp gribine de dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Covid -19 pandemi süreci geçirdik ve covid ve diğer virüsler gibi etkenlerin kalp kası hasarı, kalp hasarı, kalp hastalığı yaptığını biliyoruz. Covid aşılarının kalp krizine neden olup olmadığı ile ilgili bir takım endişeler oluştu. Mevcut bilimsel veriler, aşıların kalp hastalığı riskini arttırmadığını gösteriyor" dedi.





"KALP GRİBİNİN BELİRTİLERİ KALP KRİZİNE BENZER"

Kalp krizinden bağımsız olarak 'kalp gribi' hakkında da bilgi veren Doç. Dr. Karakaş şunları söyledi:

"Kalp gribi dediğimiz şey kalbi saran zarın yahut kalp kasının iltihaplı bir süreç geçirmesidir. Yani kalp zarı ve kalp kası iltihaplanmasıdır. Genel itibariyle kendini sınırlayan ve tamamen düzelen bir süreçtir. Aynı kalp krizi gibi göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı gibi şikayetlerle kendini gösterebileceği gibi öncesinde ateş, öksürük de bulunabilir. Tabii bu durumlarda bu semptomlar var ise öncesinde mutlaka profesyonel destek almak ve mutlaka kardiyoloji uzmanının görmesi bizim için önemlidir."



Kalp krizi ile ne zaman karşılaşacağımızı bilemesek de hayatımızın her anında karşı karşıya gelebileceğimizi hatırlatan Doç. Dr. Karakaş, "Bu ihtimali düşünerek sağlıklı bir yaşam tarzı belirlememiz ve düzenli kontrolleri yaptırmamız gerekir. Kalbimiz sağlıklı ise ancak sağlıklı bir hayat sürebiliriz o yüzden kendinize ve sevdiklerinize dikkat edin. Kalbinizi koruyun, kontrollerinizi yaptırın" ifadelerini kullandı.