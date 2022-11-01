Kalp hastalarına önemli uyarı! Mutlaka bu aşıları olun...

"En önemlisi kalp hastalığı olan hastalarımıza bu dönemlerde hem grip aşısını hem de zatürre aşısını öneriyoruz. Aynı zamanda koronavirüs aşılarını olmadılarsa bu aşılarını da aksatmadan yaptırmalarını öneriyoruz. Grip aşısı her yıl yapılıyor zaten. Sağlık Bakanlığı da tanımladı ve eczanelerde bulunuyor. Zatürre aşısı da 5 yılda bir yapılıyor. Çünkü akciğerde enfeksiyonu, pnömokok dediğimiz bakteriler yapıyor. Koronavirüs, grip ya da kronik bir hastalık geçirdiğimizde en çok zatürreye yakalanıyoruz. Zatürre geçirildiğinde hastanede yatış ve ölüm oranları çok artıyor. Bu açıdan zatürre aşısını önemsiyoruz."