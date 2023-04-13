Kalp hastalıklarının ana sebebi! Bu değerleri mutlaka kontrol ettirin

Türkiye’de en sık ölüm nedeni olan kalp ve damar hastalıkları ile mücadelenin en etkili, en kolay ve en ekonomik yolunun, halkı bu hastalığa karşı uyarmak ve motive etmekten geçmesi nedeniyle her yıl Nisan ayının ikinci haftası kalp ve damar hastalıkları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Kalp Sağlığı Haftası” olarak kutlanıyor.

İHA Giriş Tarihi: 13.04.2023 10:51 PAYLAŞ ABONE OL

Kardiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Çelik kalp sağlığı hakkında açıklamalarda bulundu. Çelik, "Günümüzde, tanı yöntemlerindeki gelişmeler ve tedavi edici modellerdeki ilerlemelere rağmen dünyada ve Türkiye'de ölüm nedenlerinin başında hala kalp ve damar hastalıkları gelmektedir. Kalp ve damar hastalıkları açısından risk faktörlerini değiştirilemeyen, kontrol altına alınabilen ve önlenebilen risk faktörleri olarak 3 temel başlık altında gruplandırabiliriz. Değiştirilemeyen risk faktörleri; erkek cinsiyet, ileri yaş ve genetik yatkınlıktır. Kontrol altına alınabilen risk faktörleri ise; yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği ve strestir. Önlenebilen risk faktörleri ise; sigara ve aşırı alkol tüketimi, sağlıksız diyet ile beslenmek, hareketsiz ve tembel yaşam, şişmanlık, ihmal ve hekim kontrolünden kaçınmak olarak sıralanabilir" dedi.





"KALP DAMAR RAHATSIZLIKLARI ÖNLENEBİLİR"

Kalp ve damar hastalıklarının çok büyük bölümü uygun yaşam tarzı değişiklikleri ve düzeltilebilir risk faktörlerinin kontrol altına alınmasıyla önlenebildiğini belirten Doç. Dr. Çelik, "Dünya Sağlık Örgütü belirlemelerine göre uygun yaşam tarzı değişiklikleri ve düzeltilebilir risk faktörlerinin kontrol altına alınması ile kalp damar hastalıklarına bağlı ölümlerin dörtte üçünden fazlası önlenebilmektedir. Sağlıklı beslenme için; aşırı kalori ve tuz tüketilmesinin önlenmesi ile hayvansal yağların azaltılarak, taze sebze, meyve, liften zengin yiyeceklerin ve balığın daha çok tüketildiği (Akdeniz Tipi Beslenme Alışkanlığı) bir diyet benimsenmeli, şekerli ve unlu hazır besinler ve işlenmiş karbonhidratlardan uzak durulmalı" dedi.