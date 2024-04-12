Kalp krizi riski bu mevsimde artıyor! 7 adımda kalbinizi koruyun...

Atmosferde yaşanan ısı ve basınç değişimi ve güneşin etkisiyle kalp hastalıkları, alerji ve cilt hastalıklarının daha sık görüldüğünü söyleyen Doç. Dr. Erdem, "Ani hava değişimi fiziksel ve ruhsal değişimlere neden olur. Bütün bu değişimlerden etkilenen kalbimizde kriz görülme riski de artar. Bahar aylarında ısı ve basınç değişiklikleri ile beraber üst solunum yolları enfeksiyonlarında artış olması kalp yetmezliğinin de ağırlaşmasına neden olabilir. Havaların ısınması ile beraber terleme gibi nedenlerle vücutta sıvı kaybı yaşanması ile kanda pıhtılaşmaya eğilim meydana gelebilir. Bu da kalp krizi, kalp yetmezliği ve felç risklerini artırır" dedi. KALBİMİZ İÇİN 7 KRİTİK TAVSİYE Doç. Dr. Erdem Karaçöp, bahar aylarını rahat geçirmek için 7 kritik tavsiyede bulundu:





1) TER ORANINA DİKKAT EDİN

Havadaki nem oranı artışıyla birlikte su ve mineral kaybı oluşur. İdrar söktürücü ilaç kullanan kalp hastalarının daha fazla miktarda su tüketmeleri gerekir. Özellikle çok fazla terleyen ya da kilo sorunu yaşayan kalp hastaları ve sık ishal nedeniyle vücuttan fazla sıvı kaybeden hastalar bu konuda çok daha dikkatli olmalıdır. Sıcak ortamda kan hacmindeki azalma kan basıncını düşürebilir. Bu da kalbin aşırı çalışmasına, beklenmedik kalp krizlerine, ritim bozukluklarına, ani gelişen ve hastaneye yatmayı gerektirecek kalp yetersizliklerine yol açabilir. Ayrıca idrar söktürücü etkisi olan alkollü ve kafeinli içeceklerden, gazlı ve aşırı şekerli sıvı gıdalardan da uzak durulmalıdır. Bahar aylarında sıcaklıkların ani olarak değişmesine öncelikle deri ve böbrekler cevap verir. Deri terleyerek vücut ısısını dengede tutmaya çalışırken, böbrekler de bu sırada vücuttaki su oranını korumak için idrar miktarını azaltır. Bu nedenle söz konusu dönemde sağlıklı ve düzenli beslenmenin yanı sıra, mevsime ve sıcaklıklara uygun, terlemeye neden olmayacak kıyafetler giymek ve hareketli bir yaşam sürmek önemlidir.