Kalp krizini tetikliyor! Haftanın bugününde ölüm riski daha yüksek: Meğer sendrom gerçekmiş…

İrlanda'daki Belfast Health and Social Care Trust ve Royal College of Surgeons'taki doktorlar, İrlanda adasında 10.528 hastanın verilerini analiz ettiler. 7.112'si İrlanda Cumhuriyeti'nde ve 3.416'sı Kuzey İrlanda'da yaşıyordu.
2013 ve 2018 yılları arasında en ciddi kalp krizi türü olan, büyük bir koroner arterin tamamen bloke edilmesiyle meydana gelen ST segmenti yükselmeli miyokard enfarktüsü (STEMI) ile hastaneye kaldırılmışlardı.
Araştırmacılar, çalışma haftasının başında STEMI kalp krizlerinde bir artış buldular ve oranlar en yüksek Pazartesi günü oldu. Manchester'daki İngiliz Kardiyovasküler Derneği (BCS) konferansında sunulan bulgulara göre, bir Pazar günü de beklenenden yüksek oranlar vardı.
Bilim insanları, bu "Pazartesi sendromu" fenomenini tam olarak açıklayamadılar.
Kalp krizlerinin Pazartesi günlerinin daha olası olduğunu öne süren önceki çalışmalar, vücudun uyku veya uyanıklık döngüsü olan sirkadiyen ritim ile bir ilişkiyi vurguladı.
İngiliz Kalp Vakfı'na (BHF) göre, Birleşik Krallık'ta her yıl STEMI nedeniyle 30.000'den fazla hastaneye yatış var.
Belfast Health and Social Care Trust'ta araştırmayı yöneten kardiyolog Dr Jack Laffan "Çalışma haftasının başlangıcı ile STEMI insidansı arasında güçlü bir istatistiksel korelasyon bulduk" açıklamasında bulundu.
Laffan; "Bu daha önce tarif edildi, ancak merak konusu olmaya devam ediyor. Sebep muhtemelen çok faktörlüdür, ancak önceki çalışmalardan bildiklerimize dayanarak sirkadiyen bir unsur olduğunu varsaymak mantıklıdır" diyerek haftanın günleri ve kalp krizi arasındaki ilişkiyi açıklamak için çeşitli bakış açıları geliştirdiklerini ortaya koydu.
Bu çalışma, özellikle ciddi kalp krizlerinin zamanlamasıyla ilgili kanıtlara katkıda bulunuyor, ancak şimdi haftanın belirli günlerinde onları daha olası kılan şeyin ne olduğunu çözmemiz gerekiyor.
Bunu yapmak, doktorların bu ölümcül durumu daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir, böylece gelecekte daha fazla hayat kurtarılabilir.