Kalp krizini tetikliyor! Haftanın bugününde ölüm riski daha yüksek: Meğer sendrom gerçekmiş…

Belfast Health and Social Care Trust'ta araştırmayı yöneten kardiyolog Dr Jack Laffan "Çalışma haftasının başlangıcı ile STEMI insidansı arasında güçlü bir istatistiksel korelasyon bulduk" açıklamasında bulundu.

İngiliz Kalp Vakfı'na (BHF) göre, Birleşik Krallık'ta her yıl STEMI nedeniyle 30.000'den fazla hastaneye yatış var.

Laffan; "Bu daha önce tarif edildi, ancak merak konusu olmaya devam ediyor. Sebep muhtemelen çok faktörlüdür, ancak önceki çalışmalardan bildiklerimize dayanarak sirkadiyen bir unsur olduğunu varsaymak mantıklıdır" diyerek haftanın günleri ve kalp krizi arasındaki ilişkiyi açıklamak için çeşitli bakış açıları geliştirdiklerini ortaya koydu.

Bu çalışma, özellikle ciddi kalp krizlerinin zamanlamasıyla ilgili kanıtlara katkıda bulunuyor, ancak şimdi haftanın belirli günlerinde onları daha olası kılan şeyin ne olduğunu çözmemiz gerekiyor.

Bunu yapmak, doktorların bu ölümcül durumu daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir, böylece gelecekte daha fazla hayat kurtarılabilir.