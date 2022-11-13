Kalp krizinin çaresi mi? Bu ilacın ham maddesine inanamayacaksınız! Hamamböceği ve akreplerin…

Ancak, bu yıl Chicago'daki Amerikan Kalp Derneği yıllık konferansında ortaya çıkan yeni bir araştırma, sadece insanları daha uzun yaşatmaya değil, aynı zamanda daha sağlıklı hissetmeye odaklanan bir yaklaşım benimsedi.

Milyonlarca kalp yetmezliği hastası için, yeni ilaç tedavilerinin etkili olduğuna dair daha fazla kanıt olsa da, demir takviyesi kadar basit bir şeyin sadece ölümleri önlemekle kalmayıp, aynı zamanda semptomları iyileştirir ve refahı artırdığı da biliniyor.

Kalp-damar rahatsızlıklarına sahip kişiler için Çin tıbbında kullanılan ezilmiş hamamböcekleri ve akreplerin gerçekten etkili midir sorusu ise oldukça ilginç bir yanıt ortaya koydu.