Kalp krizinin çaresi mi? Bu ilacın ham maddesine inanamayacaksınız! Hamamböceği ve akreplerin…

Ancak, bu yıl Chicago'daki Amerikan Kalp Derneği yıllık konferansında ortaya çıkan yeni bir araştırma, sadece insanları daha uzun yaşatmaya değil, aynı zamanda daha sağlıklı hissetmeye odaklanan bir yaklaşım benimsedi.
Milyonlarca kalp yetmezliği hastası için, yeni ilaç tedavilerinin etkili olduğuna dair daha fazla kanıt olsa da, demir takviyesi kadar basit bir şeyin sadece ölümleri önlemekle kalmayıp, aynı zamanda semptomları iyileştirir ve refahı artırdığı da biliniyor.
Kalp-damar rahatsızlıklarına sahip kişiler için Çin tıbbında kullanılan ezilmiş hamamböcekleri ve akreplerin gerçekten etkili midir sorusu ise oldukça ilginç bir yanıt ortaya koydu.
BÖCEK İÇEREN ÇİN HAPLARINDAN ŞAŞIRTAN SONUÇ
Kulağa tuhaf gelse de, ezilmiş bitkilerden ve böceklerden yapılan geleneksel bir Çin ilacı kalp krizlerini önlemede etkili olabilir.
Ginseng gibi daha tanıdık bileşenlerin yanı sıra toz akrep, hamamböceği, kırkayak, sülük ve ağustosböceği kokteyli içeren Tongxinluo kapsülleri, Çin'de kalp problemlerini tedavi etmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Önceki araştırmalar, preparatın kan damarlarını gevşeterek ve dolaşımı iyileştirerek işe yarayabileceğini öne sürmüştü.
4.000'den fazla gönüllünün kullanıldığı yeni çalışma, etkilerini inceleyen en büyüklerden biri. Şiddetli kalp krizi geçirdikten sonra hastanede yatan hastalara bir yıl boyunca günde üç kez almak zorunda oldukları Tongxinluo kapsülleri ile standart tedavi ve boş hap verildi.
Konferansta bildirilen sonuçlar, sadece olağandışı bileşenler nedeniyle değil, ilacın çarpıcı biçimde etkili olduğu ortaya çıktığı için oldukça dikkat çekti. Önemli bir yan etki ise bildirilmedi.
Stanford Üniversitesi Kardiyovasküler Tıp Profesörü Dr Kenneth Mahaffey sonuçları 'ilginç' olarak nitelendirdi. Herhangi bir sonuca varmadan önce, özellikle de standart ilacın ne kadar etkisi olduğu konusunda daha fazla analize ihtiyaç duyulacağını da sözlerine ekledi.