Kalp krizinin en büyük sebeplerinden biri: İç organ yağlanmasına dikkat!

Aşırı karın yağına sahip olmak sadece rahatsız edici değil, sağlık açısından da tehlikeli olabilir. Çoğu insan subkutan yani deri altı yağ hakkında bilgi sahibi olsa da birçok insanın bilmediği başka bir yağ türü daha var ki bu; viseral adı verilen önemli bir yağdır. Karnınızın derinliklerinde gizlidir ve hayati organlarınızın etrafını sararak bazı kanserler, felç ve daha fazlası gibi ciddi hastalıklara neden olur.
Viseral yağ; karaciğer,mide ve bağırsaklar gibi organları çevreler. Karaciğere yakın olduğu için, dolayısıyla hızla kolesterole dönüşebilir, atardamar duvarlarınızda birikebilir. Ayrıca, vücudun insülini gerektiği gibi kullanmasını zorlaştırdığı için Tip 2 diyabete de yol açabilir. Kalp ve diğer kronik hastalıklarda viseral yağ miktarını azaltmak önemlidir.
Peki bu yağları eritmek için neler yapabiliriz? İşte yağlanmaya kesin çözüm olan 4 seçenek…
ŞEKERİ SINIRLANDIRIN
Aşırı derece şeker tüketen insanlar, daha fazla iç organ yağlanmasına sahip olabilir. Şekerli içecekleri ve yiyecekleri azaltarak bunların yerine; su veya yeşil çay tercih ederek bu riskten kurtulabilirsiniz. Sağlığınız için şekeri azaltın!
HAFTADA BİR KAÇ KEZ SPOR YAPIN
Diyet; viseral yağ kaybetmenize yardımcı olmada büyük bir rol oynasa da, egzersiz de çok önemlidir. Yapılan çalışmalar, düşük kalorili bir diyetle birlikte aerobik egzersizin, sahip olduğunuz viseral yağ miktarı üzerinde önemli bir etkisi olduğunu göstermiştir. Her hafta bisiklet, koşu, yüzme veya tempolu yürüyüş gibi en az 150 dakika orta yoğunlukta egzersiz yapmayı ihmal etmeyin.
KARBONHİDRAT DİYETİ YAPIN
Düşük karbonhidratlı diyetler, viseral yağları kaybetmek için mükemmel bir stratejidir. Çok sayıda araştırma, düşük karbonhidratlı diyetlerin yağlı diyetlerden daha başarılı olduğunu göstermiştir. Ayrıca ketojenik diyet, viseral yağın azaltılmasına da yardımcı olabilir.
LİF ALIMINI ARTIRIN
Lif tüketimi uzun süre tok kalmanızı sağlar. Ayrıca açlık hormonu olan ghrelin seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilirler. Yapılan bir çalışmada, lif tüketimini günde 10 gram artırmak, iç organlarda yağlanma riskini yüzde 3,7'ye kadar azalttı. Lif alımınızı artırmak için ekstra keten tohumu, tatlı patates, mercimek ve tahıl tüketin.
VİSERAL YAĞ NASIL ÖLÇÜLÜR?
Belinizi ölçmek, viseral yağınız olup olmadığını belirlemek için en iyi tekniktir. Bel çevresi kadınlar için 80 cm veya daha fazlaysa ve erkekler için 94 cm veya daha büyükse, kronik bir hastalığa yakalanma olasılığınızın yüksek olduğunu gösterir. Karnınız rahatken belinizi göbek deliğinizden ölçün. Ardından, kalçalarınızın en geniş noktasından ölçün. Bel ölçümünüzü kalça çevrenizden çıkarın. O oran, 0.95'ten büyük olduğunda kalp krizi geçirme olasılığı erkeklerde iki katına çıkıyor, kadınlarda 0.85'i geçtiğinde riskli sayılıyor.