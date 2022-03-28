Kalp krizinin en büyük sebeplerinden biri: İç organ yağlanmasına dikkat!

Aşırı karın yağına sahip olmak sadece rahatsız edici değil, sağlık açısından da tehlikeli olabilir. Çoğu insan subkutan yani deri altı yağ hakkında bilgi sahibi olsa da birçok insanın bilmediği başka bir yağ türü daha var ki bu; viseral adı verilen önemli bir yağdır. Karnınızın derinliklerinde gizlidir ve hayati organlarınızın etrafını sararak bazı kanserler, felç ve daha fazlası gibi ciddi hastalıklara neden olur.

Viseral yağ; karaciğer,mide ve bağırsaklar gibi organları çevreler. Karaciğere yakın olduğu için, dolayısıyla hızla kolesterole dönüşebilir, atardamar duvarlarınızda birikebilir. Ayrıca, vücudun insülini gerektiği gibi kullanmasını zorlaştırdığı için Tip 2 diyabete de yol açabilir. Kalp ve diğer kronik hastalıklarda viseral yağ miktarını azaltmak önemlidir.

Peki bu yağları eritmek için neler yapabiliriz? İşte yağlanmaya kesin çözüm olan 4 seçenek…