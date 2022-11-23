Kalp sağlığını zırh gibi koruyor! Her sabah aç karna bir bardak içerseniz…

Uykuyu Düzenleyin: İyi bir gece uykusu ister misiniz? Uyumadan önce biraz suya batırılmış ceviz yiyin ya da sos olarak kullandığınız bir salata ya da herhangi bir yemek yiyin. Uykuyu uyarmaya ve düzenlemeye yardımcı olan bir hormon olan melatonin, onlar için biyolojik olarak kullanılabilir bir formda mevcuttur. Böylece, sizi harika, dinlendirici bir uykuya götüren mükemmel bir akşam yemeği yapmanıza yardımcı olurlar.