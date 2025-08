Kalp ve bağışıklık sisteminin adeta dostu oluyor! Bu meyveyi her gün tüketen sağlığına kavuşuyor...

Her çeşit üzümün aromasının kendine has olduğunu söyleyen Diyetisyen Betül Merd, "Üzüm yaz mevsimiyle birlikte manav tezgâhlarını renklendiren, çocukluğumuzun bağ bozumlarını hatırlatan bir meyve; hem sofralara hem de sağlığa bereket getirir. Tarihi binlerce yıl öncesine uzanan bu kıymetli meyve, sadece lezzetiyle değil, vücuda sağladığı faydalarla dikkat çekiyor. Üzüm, ince kabuklu ve sulu yapısıyla tatlı bir meyvedir. Asmanın meyvesi olarak üzüm, sıcak ve güneşli iklimlerde gelişir. Bu nedenle yaz aylarının en olgun hallerinde toplanır. Beyaz, siyah, kırmızı, mor gibi pek çok rengi vardır ve her bir çeşidinin aroması kendine hastır. Tatlılığı doğal şekerlerden gelir. Bu nedenle hem enerji verir hem de damakları tatlandırır. Türkiye, üzüm yetiştiriciliğinde dünyada sayılı ülkeler arasındadır. Ege Bölgesi başta olmak üzere Manisa, Denizli, İzmir gibi iller hem sofralık hem kurutmalık üzüm üretiminde ön plandadır. Sıcak iklim isteyen üzüm, aynı zamanda Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de verimli şekilde yetiştirilebilir. Üzüm çok sayıda alt türe sahiptir ve kullanım amaçlarına göre gruplandırılır: Sofralık üzümler, kurutmalık üzümler ve şaraplık üzümler" dedi.