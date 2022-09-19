Kan kanseri riski özellikle bu çocuklarda %39 daha fazla!

Son yıllarda yapılan uyarılara rağmen sezaryen doğumlarda giderek artış yaşanmakta. Ancak yapılan araştırmalar ve bu araştırmaların analizleri sonucu sezaryen doğumun çocuklarda kan kanseri görülme riskini %39 arttırdığı belilrlendi. Konu hakkında konuşan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, bu duruma karşın acil endikasyonlarda bu riskin görülmediğini belirtti.

İHA Giriş Tarihi: 19.09.2022 11:05 PAYLAŞ ABONE OL

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Coşkun, sezaryen doğumlarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Sezaryenin tıbbi gereklilik halinde oldukça faydalı bir doğum şekli olduğunu belirten Coşkun, tıbbi zorunluluk olmadığı durumlarda sezaryenin değil normal doğumun tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.





"Sezaryen ile doğanlarda risk daha fazla"

"Ülkemizde tüm uyarılar ve önlemlere rağmen maalesef sezaryen oranları hala yüksek seviyelerde seyrediyor" diyen Prof. Dr. Coşkun, sezaryen ile doğan çocuklarda riskin daha fazla olduğunu not düşerek şunları aktardı:

"Geçtiğimiz ay Hematological Oncology dergisinde sezaryen ile doğan çocuklarda kan kanseri riskinin daha fazla olduğuna dair büyük bir metaanaliz yayınlandı. Yingzhu Yang ve arkadaşları tarafından yayınlanan bu çalışmada, 16 önemli çalışma birlikte analiz edildi ve normal doğum ile doğan çocuklara kıyasla sezaryen ile doğanlarda çocukluk çağı lösemileri yüzde 8 daha fazla bulundu. Elektif dediğimiz planlı sezaryenler de bu risk artışı yüzde 39'a kadar yükselirken acil endikasyon ile yapılan sezaryenlerde bir risk artışına rastlanılmadı."