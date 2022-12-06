Kan Şekeri 300 Normal Mi? Tokluk ve Açlık Kan Şekerim 300 Çıktı Düşük Mü, Yüksek Mi?

Kan şekeri 300 normal mi sorusuna cevap bulmak için öncelikle normal kan şekerinin ne olması gerektiği bilinmelidir. Kan şekeri 300 düşük mü ya da yüksek mi sorusu, merak edilenler arasındadır. Kan şekerinin değişmesi durumunda yaşanan fiziksel rahatsızlıklar da bilinmesi gerekenlerdendir. Kan şekeri 300 olursa ne olur sorusunun cevabı bu konuya ışık tutar. Tokluk kan şekeri 300 olursa ne yapılır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Kan Şekeri 300 Normal Mi?

Sağlıklı bir kişinin kan şekeri seviyesi 70-120 mg/dl olmalıdır. İnsülinin yeterince üretilmemesi durumunda kan şekeri yükselir. Bu da diyabet sorunlarının oluşmasına neden olur. Söz konusu değerin yüksek olması, şeker hastalığı teşhisi konulması için yeterli değildir. Bu nedenle kişiye şeker hastalığı tanısı konulması için 3 aylık ortalama glikoz değerlerine bakılmalıdır. Bu glikoz değerinin % 6-%6,5 seviyesinde olması gizli şeker, %6,5 üzerinde olması da şeker hastalığı belirtisidir.

Yukarıdaki bilgiler ışığında kan şekerinin 300 seviyesine ulaşması durumunda kan şekerinin çok yüksek bir seviyeye ulaştığını söyleyebiliriz. Bu durumda kişinin en yakın sağlık kurumuna gitmesi uygun olacaktır.

Tokluk Kan Şekeri 300 Olursa Ne Yapılır?

Kimi kaynaklarda açlık ve tokluk kan şekeri tabirini okuyabilirsiniz. Kişinin 8-12 arasında aç kaldıktan sonra ölçülen kan şekeri açlık kan şekeri olarak adlandırılır. Tokluk kan şekeri ise besin alındıktan sonraki 2 saat içindeki kan şekerini ifade eder. Kişinin açlık kan şekerinin 125 mg/dl üzerinde olduğu durumlarda şeker hastalığı şüphesi doğar.

Kişinin tokluk kan şekerinin 140 mg/dl'ye kadar olan seviyesi normal kabul edilir. Bu değerin 140-200 mg/dl arasında olması durumunda gizli şeker söz konusudur. Tokluk kan şekerinin 200'ün üzerinde olması ise yüksek değerdir. Doğal olarak tokluk kan şekerinin 300'ün üzerinde olması oldukça yüksek bir seviyedir.

Kan şekeri, kişinin sağlıklı bir yaşam sürmesi için takip edilmesi gereken bir değerdir. Bu nedenle diyabet ve şeker hastalığı için önemli bir veri olan kan şekerinin düzenli olarak ölçülmesi gerekebilir.