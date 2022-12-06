Kan Şekeri 400 Normal Mi? Tokluk ve Açlık Kan Şekerim 400 Çıktı Yüksek Mi, Düşük Mü?

Kan şekeri 400 normal mi sorusunun cevabı, beyin kanaması ve kalp krizi gibi ölümle sonuçlanabilecek rahatsızlıklara yol açtığı için mühimdir. Bu hastalıkla yeni tanışan kişiler, kan şekeri 400 olursa ne olur diye merak duyar. İdeal seviyenin kaç olduğunu bilmeyenler, tokluk kan 400 olursa ne yapılır sorusunun cevabını kesinlikle öğrenmelidir. Kan şekeri 400 yüksek mi veya düşük mü diye araştıranlar arasında genellikle yetişkinler ve yaşlılar bulunur. 400 kan şekeri nasıldır?

Kan Şekeri 400 Normal midir?

Hiperglisemi, diyabetli hastanın normal seviyenin üzerinde bir kan şekeri seviyesine sahip olmasıdır. Açlık ölçümlerinin 70-100 mg/dl, tokluk ölçümlerinin ise 70-140 mg/dl olması gerekir. Açken yapılan testte çıkan değer 200'ün üzerinde ise şeker hastalığından bahsetmek mümkündür. Buna göre, 400 oldukça yüksek bir rakamdır ve hayati tehlike söz konusu olabilir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında, acil olarak en yakın sağlık kuruluşuna gidilmelidir. Çünkü uzun süre müdahale edilmediğinde, kalp krizi, felç, beyin damarlarının tıkanması ve beyin kanaması gibi durumlar meydana gelebilir.

Bazı hastalarda hiperglisemi belli bir süre fark edilmeyebilir. Buna karşın, uzun süre boyunca devam eden çok yüksek bir kan şekeri seviyesi aşağıdaki semptomların görülmesine sebebiyet verebilir:

-Yorgunluk

-Sık idrara çıkma

-Yoğun bir susuzluk

-Abartılı açlık

-İstemsiz kilo kaybı

-Sinirlilik

-Baş dönmesi

Kan Şekeri Neden Yükselir?

Hipergliseminin başlıca nedenleri arasında aşağıdakiler yer alır.

-Karbonhidrat bakımından yüksek beslenme şekli

-Yetersiz fiziksel aktivite

-İnsülin ve antidiyabetik ilaçların doğru kullanılmaması (dozaj hatası veya dozun unutulması)

-Sürekli gerginlik ve stres hali (hastalık, ameliyat vb.)

-Psikolojik sorunlar (keder, majör depresyon)

-Bazı ilaçlar (örneğin kortizon)