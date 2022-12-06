Kan Şekeri 500 Normal Mi? Tokluk ve Açlık Kan Şekerim 500 Çıktı Yüksek Mi, Düşük Mü?

Açlık ve tokluk glukoz değerleri birbirinden farklıdır ve neyi ifade ettiğini bilmeyenler, kan şekeri 500 normal mi diye sorar. Kan şekeri 500 olursa ne olur sorusu, belirtileri anlamak için önemlidir. Müdahale edebilmek için tokluk kan şekeri 500 olursa ne yapılır sorusuna yanıt aranmalıdır. İlk defa böyle bir değerle karşılaşanların, kan şekeri 500 yüksek mi yoksa düşük mü diye bir tedirginlik yaşaması normaldir. 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580 ve 590 şeker değerleri ne anlama gelir?

Kan Şekeri 500 Normal midir?

Kan şekeri, kanda bulunan şeker seviyesidir ve glukoz vücut hücrelerinin düzgün çalışmasına destek olan besinler arasında bulunur. Enerji üretimi için kullanılan bir maddedir. Kandaki şekerin bir kısmı, enerji vermesi için glikojene dönüştürülür. Açlık ölçümlerinde kan şekeri seviyesi 500 çıkıyor ise hiperglisemi durumu söz konusudur. Aynı biçimde, tokluk seviyesi de bu civarda ise büyük bir risk bulunur. Hastanın şeker komasına girme ve hayatını kaybetme ihtimali çok yüksektir. Bu bakımdan, profesyonel sağlık görevlileri tarafından acil müdahale yapılması gerekir. 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590 ve üzeri için de tehlike sinyali verdiği söylenebilir. Bu derece yüksek kan şekeri, beyin kanamasına, kalp krizine, damar tıkanıklığına ve yaşamın sonlanmasına neden olabilir. Hiperglisemiyi anlamayı sağlayan belirtiler arasında şunlar vardır:

-Susuzluk

-Yorgunluk

-Kilo kaybı

-Aşırı açlık

-Baş ağrısı

-Bulanık görme

-Tekrarlayan enfeksiyonlar (cilt ve vajinal)

Yüksek Kan Şekeri Nasıl Düşürülür?

Kan şekerini dengede tutmak ve yükselmesini önlemek tamamen hastanın yaşam ve beslenme şekline bağlıdır. Glukozu düşük tutmanın en iyi yollarından biri, beslenmeye dikkat etmektir.

-Tatlı, çikolata, dondurma, şekerli içecekler vb. gibi glukoz oranı yüksek gıdalardan uzak durmalısınız.

-Doymuş yağ içeren besinleri tüketmemelisiniz.

-Fazla fruktoz (meyve şekeri) almamaya özen göstermelisiniz.

-Alkollü içeceklerden kesinlikle uzak durmalısınız.

-Glukozu düşürmek için günde en az bir bardak yeşil çay veya tarçın tüketmelisiniz.

-Bol lifli gıdalar tercih etmelisiniz.

-Mercimek, domates ve elma gibi glisemik indeksi düşük yiyecekler yemelisiniz.