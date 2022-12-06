Kan Şekeri 70 Normal Mi? Tokluk ve Açlık Kan Şekerim 70 Çıktı Düşük Mü, Yüksek Mi?

Kan şekeri 70 normal mi sorusu, konuyla alakalı değerin gayet normal olduğunu içerir. İnsan vücudundaki enerjiyi sağlayan bu değerin, bazı durumlarda normal değerleri vardır. Tokluk ve açlık kan şekerim 70 çıktı düşük mü, yüksek mi gibi bir soruda bazı durumlar açıkça belirtilmiştir. Yani tokken ya da açken kan şekeri 70 düşük mü ya da yüksek mi sorusu farklı cevaplara da sahip olabilir. Fakat tek bir noktaya da odaklanabilir. Dolayısıyla kan şekeri 70 olursa ne olur tokluk kan şekeri 70'e düşerse ne yapılır için endişe etmemek gerekir. Zaten normal değer aralığı 70'den başlamaktadır.

Kan Şekeri 70 Normal Mi?

İnsan vücudunu etkileyen birçok etken vardır. Bu etkenlerinde her zaman nöral bir değer aralığı vardır. Değerlerin aralığı bazı durumlarda farklılığa neden olabilir. Kan şekeri içinde bu geçerlidir. Bir insandaki kan şeker değerleri, alınan enerjiyle doğru orantılıdır. Bu nedenle normalin altında olan kan şeker değeri, insanı doğrudan etkilemektedir. Yine normalin üzerinde olan kan şeker değeri de insanı doğrudan etkilemektedir. Bu etkiler olumsuz yöndedir. Fakat 70 olan bir kan değeri açlık ve tokluk halinde de normaldir.

Tokluk ve Açlık Kan Şekerim 70 Çıktı Düşük Mü, Yüksek Mi?

Tokluk ve açlık durumlarında normal olan kan şekeri aralığı değişebiliyor. Kan şekeri tüketilen besinlerle alakalı olduğu için tokluk ve açlıkta değişiklik göstermesi normaldir. Sonuçta alınan besinlerle vücuda enerji yayılmaktadır. Yetişkin bir insan için açlık ve tokluk halinde, normal kabul edilen kan şekeri değeri başlangıcı 70'dir. Sağlıklı bir birey için olması gereken değerdir. Yani aç ya da tok halinde kan şekeri ölçülüyorsa ve 70 çıkıyorsa bu değer normaldir. Dolayısıyla kan şekeri ölçümü sonucunda çıkan 70 değeri ne yüksek ne de düşüktür.