Kan Şekeri 90 Normal Mi? Tokluk ve Açlık Kan Şekerim 90 Çıktı Düşük Mü, Yüksek Mi?

Kan şekeri 90 normal mi ya da değil mi yönündeki eleştiriler, nesnel bir kaynağa dayandırılmalıdır. İnsan sağlığını etkileyen her şeyde güvenlilik esastır. Böylece kan şekeri 90 düşük mü veya yüksek mi hakkında yapılan araştırmalar da bilinçli şekilde yapılmalıdır. Araştırma yaparken, kan şekeri 90 olursa ne olur tokluk kan şekeri 90'a düşerse ne yapılır başlığından hareket edilebilir. İki farklı noktaya değinmekte fayda vardır. Tokluk ve açlık kan şekerim 90 çıktı düşük mü, yüksek mi konusu, bizleri iki farklı değerlendirmeye yönlendirmektedir.

Kan Şekeri 90 Normal Mi?

Kan şekeri, besinlerden alınan glikoz şekeriyle alakalıdır. Glikoz şekerini birçok besinden elde etmek mümkündür. Diyabet hastaları ise glikoz içerikli besinleri tüketirken daha hassas olmalı ve dikkat etmeleri gerekir. Bunun nedeni olarak herkes tarafından bilinen şeker hastalığı söylenebilir. Diyabet ya da diğer bir değişle şeker hastası bireyler, yemek yemeden önce ve yemek yedikten sonra kan şekerlerini ölçerler. Ölçüm sonucunda belirli bir rakam elde edilir. Bu rakam normal değerler arasındaysa bir problem yoktur. Kan şekerinin 90 olması da bir problem teşkil etmemektedir. Dolayısıyla normaldir.

Tokluk ve Açlık Kan Şekerim 90 Çıktı Düşük Mü, Yüksek Mi?

Bir şeker hastasının tok karnına ölçtüğü kan şekeriyle, aç karnına ölçtüğü kan şekeri arasında farklılıklar olabilir. Bu sebeple kan şekeri ölçülürken, aç mı olunduğuna ya da tok mu olunduğuna dikkat edilmelidir. Bu tür bir ayrımın yapılmasında en önemli etken, kan şekeri ölçüldüğünde aynı rakam çıksa da farklı anlamlar barındırdığıdır. Kan şekerinin normal aralığına bakıldığında 90 çıkması sorun değildir. Yine tok ve aç olma hali işin içine girince de sorun olmayacaktır. Çünkü aç ve tokluk halindeki 90 değeri, normal olarak değerlendirilen bir rakamdır.