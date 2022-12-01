Kan şekerini anında yükseltiyor! Bu besini yemeden önce iki kere düşünün…

Tip 2 diyabet, vücudun insülini düzgün kullanmadığı, kan dolaşımında şeker veya glikoz seviyelerinin biriktiği kronik bir tıbbi durumdur. Durumun erken belirtileri arasında susuzluk, açlık, yorgunluk ve bulanık görme bulunuyor.
DİYABET RİSKİNİ ARTIRIYOR
Tip 2 diyabet, %10'luk bir küresel prevalansı ile kardiyovasküler hastalıkların önde gelen nedenidir. Diyetin, özellikle kan şekerini artıran karbonhidratlardan zengin diyetlerin Tip 2 diyabet gelişimine katkıda bulunduğu düşünülmektedir.
Yüksek glisemik indeksi (GI) veya glisemik yükü (GL) olan diyetlerin, daha yüksek postprandial kan şekeri ve insülin konsantrasyonlarına yatkın hale getirebileceği ve bunun da glikoz intoleransını ve nihai Tip 2 diyabet riskini artırabileceği öne sürülmüştür.
Yüksek GI gıdalar çok çabuk bozulur ve kan şekeri düzeylerinin keskin bir şekilde yükselmesine neden olur.
DAHA FAZLA YEMEK YEME İSTEĞİ OLUR
Sağlık kuruluşu, kendi insülinini üretenler için, yüksek GI gıdaları, vücudu hızlı hareket eden karbonhidratlara karşı koymak için bir insülin dalgalanması üretmeye zorlayabilir ve bunun ortak bir sonucu, iki ila üç arasında bir açlık hissidir. Bu, diyet yapanın daha fazla yemek istemesine neden olabilir.
GI değeri yüksek sebzeler arasında havuç, patates, yaban havucu, pancar ve mısır bulunur. Yüksek GI'li yiyecekler mutlaka sağlıksız değildir ve düşük GI'li tüm yiyecekler sağlıklı değildir.
Ulusal sağlık kuruluşu şunları ekledi: " Yağ ve protein içeren veya bunlarla pişirilen yiyecekler karbonhidrat emilimini yavaşlatarak GI'lerini düşürür. "Örneğin, cips yağsız pişirilmiş patateslerden daha düşük bir GI'ye sahiptir. Özellikle cipslerin yağ oranı yüksektir ve ölçülü tüketilmelidir.
Tip 2 diyabet hastaları için uygun olan düşük GI'li gıdalar şunları içerir:
KURU MEYVELERİN ŞEKER ORANI OLDUKÇA YÜKSEK
Bazı meyvelerin, kan şekerini yükseltebileceği doğru, ancak bu onu diyetinizden tamamen çıkarmak için bir sebep değil. Sonuçta, meyve vitaminler, mineraller, antioksidanlar ve lif açısından zengindir ve bunların tümü sağlığınız ve tip 2 diyabetin yönetiminde oldukça etkilidir.