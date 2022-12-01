Kan şekerini anında yükseltiyor! Bu besini yemeden önce iki kere düşünün…

Yüksek GI gıdalar çok çabuk bozulur ve kan şekeri düzeylerinin keskin bir şekilde yükselmesine neden olur.

DAHA FAZLA YEMEK YEME İSTEĞİ OLUR

Sağlık kuruluşu, kendi insülinini üretenler için, yüksek GI gıdaları, vücudu hızlı hareket eden karbonhidratlara karşı koymak için bir insülin dalgalanması üretmeye zorlayabilir ve bunun ortak bir sonucu, iki ila üç arasında bir açlık hissidir. Bu, diyet yapanın daha fazla yemek istemesine neden olabilir.