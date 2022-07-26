Kan şekerini saatler içinde düşüren ‘sarı’ içecek mucizesi!

Tip 2 diyabet, pankreasın yeterli insülin salgılamaması ve bu insülinin yeterli miktarda kullanılmaması sonucu kan şekerinin yükselmesidir. Tip 2 diyabetiniz varsa, insülin salgılanması engellenebilir. Diyetin devreye girdiği yer tam olarak burasıdır. Diyetinizi elden geçirerek insülinin etkisini azaltabilirsiniz. Journal of Ethnic Foods'da yayınlanan bir araştırmaya göre bahsedeceğimiz sarı içecek diyabet konusunda size destek olacak. Ancak vereceğimiz tarifi uygulamadan önce mutlaka doktorunuzdan onay almalısınız.

"KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜREBİLME GÜCÜNE SAHİP"

Bazı maddeler, kan şekeri artışlarını düzenlemede bizlere yardımcı olmaktadır. Kan şekeri seviyeleri, belirli yiyecekleri yemeniz durumunda da artış gösterebilir. Bu artışa karşı koyan ve kan şekerinin etkisini en aza indiren maddeleri kullanmak gerekir. Yapılan çalışmada ise zencefil çayının kısa bir sürede bu artışa kolayca etki ettiğinden bahsedildi.

Zencefil çoğunlukla Güneydoğu Asya ve Hint yemeklerinde kullanılır. Geleneksel olarak zencefili daha çok baharat olarak kullanırlar. Siz de kurutup toz haline getirerek, çay olarak, yiyecek veya takviye olarak alabilirsiniz.

Baharatın birçok faydaları vardır, ancak. Journal of Ethnic Foods'da yayınlanan bir araştırma da özellikle yüksek kan şekerini en aza indirdiğinden bahsedildi. Bu sebepten araştırmacılar, yüksek kan şekerini düşürmek için zencefil kullanımında derin bir inceleme başlattılar.