Kan şekerini saatler içinde düşüren ‘sarı’ içecek mucizesi!

Tip 2 diyabet, pankreasın yeterli insülin salgılamaması ve bu insülinin yeterli miktarda kullanılmaması sonucu kan şekerinin yükselmesidir. Tip 2 diyabetiniz varsa, insülin salgılanması engellenebilir. Diyetin devreye girdiği yer tam olarak burasıdır. Diyetinizi elden geçirerek insülinin etkisini azaltabilirsiniz. Journal of Ethnic Foods'da yayınlanan bir araştırmaya göre bahsedeceğimiz sarı içecek diyabet konusunda size destek olacak. Ancak vereceğimiz tarifi uygulamadan önce mutlaka doktorunuzdan onay almalısınız.
"KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜREBİLME GÜCÜNE SAHİP"
Bazı maddeler, kan şekeri artışlarını düzenlemede bizlere yardımcı olmaktadır. Kan şekeri seviyeleri, belirli yiyecekleri yemeniz durumunda da artış gösterebilir. Bu artışa karşı koyan ve kan şekerinin etkisini en aza indiren maddeleri kullanmak gerekir. Yapılan çalışmada ise zencefil çayının kısa bir sürede bu artışa kolayca etki ettiğinden bahsedildi.
Zencefil çoğunlukla Güneydoğu Asya ve Hint yemeklerinde kullanılır. Geleneksel olarak zencefili daha çok baharat olarak kullanırlar. Siz de kurutup toz haline getirerek, çay olarak, yiyecek veya takviye olarak alabilirsiniz.
Baharatın birçok faydaları vardır, ancak. Journal of Ethnic Foods'da yayınlanan bir araştırma da özellikle yüksek kan şekerini en aza indirdiğinden bahsedildi. Bu sebepten araştırmacılar, yüksek kan şekerini düşürmek için zencefil kullanımında derin bir inceleme başlattılar.
"ÇALIŞMA SONUÇLARI DEĞERLENDİRİLDİ"
Araştırmacılar, "2013 ve 2014'te yayınlanan birkaç yeni klinik çalışma ile diyabet tedavisinde zencefil kullanımına dair yeni kanıtlar ekledi." Beş randomize klinik çalışma belirlendi ve meta-analize dahil edildi.
Ortalama kan şekeri seviyeleri üzerindeki etkiyi ölçmek için araştırmacılar, çalışmalarda açlık kan şekeri ve HbA1c üzerindeki etkisine dikkat çektiler.
Açlık kan şekeri, sekiz saatlik bir açlıktan sonra ortalama kan şekeri seviyelerini ölçer ve HbA1c, iki ila üç ay boyunca kan şekerini ölçer.
Peki, araştırmacılar ne buldu?
Zencefil takviyesi, açlık kan şekeri konsantrasyonlarını ve HbA1c seviyelerini "önemli ölçüde" düşürdüğünü yazdılar.
Araştırmacılar gün sonunda şu sonuca varmışlardır: "Zencefil kökü takviyesi, kan şekerini ve HbA1c düzeylerini önemli ölçüde düşürüyor.
Beslenme sistemi ve yaşam tarzı müdahaleleri ile birleştirildiğinde, Tip 2 diyabetin yönetimi için etkili bir çözüm olabilir. Diğer çalışmaların bu ilişkiyi ortaya çıkarmadığını söylemekte fayda var. Sonuçlar çıkarılmadan önce daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.
Örneğin, Medicine dergisinde yayınlanan sekiz randomize çalışmanın analizinde araştırmacılar, zencefil tüketiminin ardından açlık kan şekerine anlamlı bir sebep bulamadılar.
ZENCEFİL ÇAYI TARİFİ
Bir sarımsak dişi boyutunda küçük bir parça zencefil
Bu işlemi 10 dakika demlikte kaynatarak hazırlayabilir ve rahatlıkla tüketebilirsiniz.
Not: Günde 3-4 gramdan fazla zencefil tüketmek sağlığınız için tehlikeli olabilir. Bu sebeple çayı tüketmeden önce doktorunuza danışmalısınız.
Tip 2 diyabette oluşabilecek belirtiler
Birçok insan farkında varmadan tip 2 diyabet hastası olabiliyor. Bunun nedeni, semptomların uzun süre kendini göstermemesi ile ilişkilidir.
Belirtileri şunlardır: